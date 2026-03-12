Χρηματιστήριο: Ποια «βαριά χαρτιά» κρατούν διψήφια κέρδη

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις αποδόσεις των μεγάλων ελληνικών μετοχών από την αρχή του 2026, σε μια χρονιά που ξεκίνησε με ισχυρή ανοδική δυναμική αλλά από τον Μάρτιο χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ένταση του πολέμου και οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε έντονες διακυμάνσεις στο ταμπλό, με αρκετές μετοχές να απομακρύνονται αισθητά από τα υψηλά έτους.

Στην κορυφή των αποδόσεων από την αρχή του έτους βρίσκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία καταγράφει άνοδο 37,69%, διατηρώντας ανοδική δυναμική καθώς απέχει μόνο 6,9% από το υψηλό της χρονιάς.

Ακολουθεί η Cenergy με κέρδη 26,67%, αν και η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 15% από τα υψηλά του 2026, αντανακλώντας τη διόρθωση που σημειώθηκε μετά την αύξηση της γεωπολιτικής έντασης.

Σημαντικές αποδόσεις εμφανίζουν επίσης η Viohalco με άνοδο 20,67%, η οποία κινείται περίπου 9% κάτω από το υψηλό έτους, καθώς και η Motor Oil με κέρδη 19,55%, με τη μετοχή να βρίσκεται σχεδόν στο υψηλότερο επίπεδο της χρονιάς, μόλις 0,9% χαμηλότερα. Αντίστοιχα, η Optima Bank καταγράφει άνοδο 19,20%, ενώ η Coca-Cola HBC εμφανίζει κέρδη 17,51%.

Θετική εικόνα διατηρούν και άλλοι τίτλοι της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με την Τράπεζα Πειραιώς να καταγράφει άνοδο 12,60% και την Bank of Cyprus να ακολουθεί με κέρδη 12,59%, ενώ η Hellenic Energy εμφανίζει απόδοση 9,39% από την αρχή της χρονιάς.

Σε χαμηλότερα επίπεδα -από άποψη απόδοσης- κινούνται η Eurobank με κέρδη 6,45%, αν και η μετοχή απέχει περίπου 17% από το υψηλό της χρονιάς, καθώς και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με άνοδο 5,59%, αλλά και 22% χαμηλότερα από την κορυφή του 2026. Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει κέρδη 4,73% από την αρχή της χρονιάς.

Στον αντίποδα, αρκετές μετοχές έχουν περάσει σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του 2026. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει ο ΟΠΑΠ με απώλειες 21,68%, με τη μετοχή να κινείται επίσης περίπου 21% χαμηλότερα από το υψηλό της χρονιάς.

Ακολουθεί η Metlen με πτώση 15,98%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφουν επίσης η Jumbo με -15,41% και η Aegean Airlines με -13,04%, παρά την αντίδραση το τελευταίο διήμερο.

Αρνητική είναι και η εικόνα για την Titan, η οποία εμφανίζει πτώση 12,57%, καθώς και για τη Lamda Development με απώλειες 10,67% από την αρχή του έτους.

Σε αρνητικό πρόσημο κινούνται επίσης η ΔΕΗ με απώλειες 4,40%, ενώ η Alpha Bank εμφανίζει οριακή υποχώρηση 0,98%.