Περιθώριο ανόδου άνω του 50% στη μετοχή εκτιμά ο διεθνής οίκος σε πρόσφατη ανάλυσή του. Οι προβλέψεις για τα έσοδα και τα περιθώρια κερδοφορίας.

ΕΥΑΘ: Τιμή-στόχος στα 5,85 ευρώ από VRS International

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαρτίου 2026 - 10:43

Τιμή-στόχο στα 5,85 ευρώ για τη μετοχή της ΕΥΑΘ (στα 3,85 ευρώ διαπραγματεύεται σήμερα η μετοχή), δίνει ο διεθνής οίκος VRS International, σε πρόσφατη ανάλυσή του.

Με βάση την τιμή-στόχο, το περιθώριο ανόδου που βλέπει στη μετοχή ξεπερνά το 50%. 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο οίκο, η τιμή-στόχος των 5,85 ευρώ προκύπτει από τον συγκερασμό δυο μεθόδων αποτίμησης, την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών και τη σύγκριση με επενδυτικούς δείκτες του ανταγωνισμού.

Ο οίκος εκτιμά για τη διετία 2026-7 ετήσιο ποσοστό ανόδου του κύκλου εργασιών στο 3% (από τη στιγμή που δεν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός) και περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBIT) στο 8,1%.

 

