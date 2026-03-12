ΕΥΑΘ: Τιμή-στόχος στα 5,85 ευρώ από VRS International

Τιμή-στόχο στα 5,85 ευρώ για τη μετοχή της ΕΥΑΘ (στα 3,85 ευρώ διαπραγματεύεται σήμερα η μετοχή), δίνει ο διεθνής οίκος VRS International, σε πρόσφατη ανάλυσή του.

Με βάση την τιμή-στόχο, το περιθώριο ανόδου που βλέπει στη μετοχή ξεπερνά το 50%.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο οίκο, η τιμή-στόχος των 5,85 ευρώ προκύπτει από τον συγκερασμό δυο μεθόδων αποτίμησης, την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών και τη σύγκριση με επενδυτικούς δείκτες του ανταγωνισμού.

Ο οίκος εκτιμά για τη διετία 2026-7 ετήσιο ποσοστό ανόδου του κύκλου εργασιών στο 3% (από τη στιγμή που δεν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός) και περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBIT) στο 8,1%.