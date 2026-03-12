#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Μηδενίστηκαν τα φετινά κέρδη στην παγκόσμια αγορά ομολόγων

Σε υψηλό πολλών μηνών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυτήν την εβδομάδα, ως συνέπεια των μαζικών sell-offs, με φόντο την ανησυχία για εκτίναξη του πληθωρισμού.

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαρτίου 2026 - 11:04

Απώλειες καταγράφουν τα ομόλογα ανά τον κόσμο, καθώς το ράλι στην τιμή του πετρελαίου εντείνει τους φόβους για εκτίναξη του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταδίδει το Bloomberg. 

Ο δείκτης Bloomberg Global Aggregate, ο οποίος παρουσίαζε άνοδο 2,1% από τις αρχές του χρόνου έως τις 27 Φεβρουαρίου, είναι πλέον αμετάβλητος μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πόσο γρήγορα ένα γεωπολιτικό σοκ μπορεί να αντιστρέψει τα δεδομένα στις αγορές.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των ομολόγων αυτή την εβδομάδα, σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν βρεθεί εδώ και αρκετούς μήνες, ως συνέπεια των μαζικών sell-offs, εν μέσω ανησυχιών για εκτίναξη του πληθωρισμού, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), αναμένεται να δυσκολευτεί να μειώσει τα επιτόκια, ιδίως μάλιστα αν η αύξηση αυτή συνοδευτεί πράγματι από εκτίναξη των τιμών.

