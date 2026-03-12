Aegean: Στα 19,4 ευρώ η τιμή-στόχος από NBG, τι εκτιμά για φέτος

Τιμή-στόχο στα 19,4 ευρώ για τη μετοχή της Aegean Airlines θέτει η NBG Securities, διατηρώντας σύσταση «outperform», μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 που επιβεβαιώνουν – όπως σημειώνει – την ανθεκτικότητα της εταιρείας παρά το αυξημένο κόστος και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Με βάση την τιμή-στόχο, το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου για τη μετοχή υπερβαίνει το 56%.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε ισχυρή ζήτηση και καλή λειτουργική επίδοση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 426 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA υποχώρησε κατά 14% στα 64,9 εκατ. ευρώ λόγω υψηλότερων δαπανών καυσίμων, εκπομπών ρύπων και προσωπικού. Τα καθαρά αποτελέσματα κινήθηκαν οριακά αρνητικά, με ζημίες μόλις 0,1 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2025, η Aegean εμφάνισε αύξηση εσόδων 5% στα 1,86 δισ. ευρώ, επίδοση που στηρίχθηκε στη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού, στην αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας και στη σταθερή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Η επιβατική κίνηση, η διαθέσιμη χωρητικότητα και τα έσοδα κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 421,5 εκατ. ευρώ (+4% σε ετήσια βάση), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 147,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14%. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα που φθάνουν τα 955 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2026, η NBG Securities επισημαίνει ότι η χρονιά ξεκίνησε θετικά, με την επιβατική κίνηση το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου να αυξάνεται κατά 7% σε ετήσια βάση και τον συντελεστή πληρότητας να παραμένει στο 80%.

Ωστόσο, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Η αναστολή πτήσεων προς την περιοχή, που αντιπροσωπεύει περίπου το 4%-5% της δραστηριότητας, αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Παρά τις προκλήσεις, η NBG υπογραμμίζει ότι η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας και τα συμβόλαια αντιστάθμισης καυσίμων για περίπου το 56% των αναγκών του 2026 ενισχύουν την ικανότητά της να διαχειριστεί την αβεβαιότητα και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

Στις προβλέψεις της για τη φετινή χρονιά, η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για αυξημένο τζίρο στα 1,957 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται στα 465 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να κινούνται στα 144 εκατ. ευρώ.