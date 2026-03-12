#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Aegean: Στα 19,4 ευρώ η τιμή-στόχος από NBG, τι εκτιμά για φέτος

Ανθεκτική στις γεωπολιτικές προκλήσεις η αεροπορική, ισχυρή η ρευστότητα και τα συμβόλαια αντιστάθμισης στα καύσιμα, τονίζει η NBG Securities. Υψηλό περιθώριο ανόδου, σε ιστορικά υψηλά έσοδα και επιβατική κίνηση το 2025.

Aegean: Στα 19,4 ευρώ η τιμή-στόχος από NBG, τι εκτιμά για φέτος

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαρτίου 2026 - 12:34

Τιμή-στόχο στα 19,4 ευρώ για τη μετοχή της Aegean Airlines θέτει η NBG Securities, διατηρώντας σύσταση «outperform», μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 που επιβεβαιώνουν – όπως σημειώνει – την ανθεκτικότητα της εταιρείας παρά το αυξημένο κόστος και τις γεωπολιτικές προκλήσεις.

Με βάση την τιμή-στόχο, το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου για τη μετοχή υπερβαίνει το 56%. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε ισχυρή ζήτηση και καλή λειτουργική επίδοση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 426 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA υποχώρησε κατά 14% στα 64,9 εκατ. ευρώ λόγω υψηλότερων δαπανών καυσίμων, εκπομπών ρύπων και προσωπικού. Τα καθαρά αποτελέσματα κινήθηκαν οριακά αρνητικά, με ζημίες μόλις 0,1 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2025, η Aegean εμφάνισε αύξηση εσόδων 5% στα 1,86 δισ. ευρώ, επίδοση που στηρίχθηκε στη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού, στην αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας και στη σταθερή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια. Η επιβατική κίνηση, η διαθέσιμη χωρητικότητα και τα έσοδα κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 421,5 εκατ. ευρώ (+4% σε ετήσια βάση), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 147,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14%. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα που φθάνουν τα 955 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2026, η NBG Securities επισημαίνει ότι η χρονιά ξεκίνησε θετικά, με την επιβατική κίνηση το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου να αυξάνεται κατά 7% σε ετήσια βάση και τον συντελεστή πληρότητας να παραμένει στο 80%.

Ωστόσο, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Η αναστολή πτήσεων προς την περιοχή, που αντιπροσωπεύει περίπου το 4%-5% της δραστηριότητας, αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Παρά τις προκλήσεις, η NBG υπογραμμίζει ότι η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας και τα συμβόλαια αντιστάθμισης καυσίμων για περίπου το 56% των αναγκών του 2026 ενισχύουν την ικανότητά της να διαχειριστεί την αβεβαιότητα και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

Στις προβλέψεις της για τη φετινή χρονιά, η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για αυξημένο τζίρο στα 1,957 δισ. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται στα 465 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να κινούνται στα 144 εκατ. ευρώ.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aegean: Κέρδη 147,8 εκατ. ευρώ το 2025, στα €0,9 το μέρισμα

Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή

BofA: Ποιες ελληνικές μετοχές ξεχωρίζουν τα ξένα funds

Aegean: Αυξημένα κέρδη και μέρισμα το 2025, τι αναμένει η Optima

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο