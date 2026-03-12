BofA: Ποιες ελληνικές μετοχές ξεχωρίζουν τα ξένα funds

Παρά τον γεωπολιτικό θόρυβο που έχει προκαλέσει η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς επενδυτές δεν έχουν απομακρυνθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο. Η νέα έκθεση της Bank of America για τις αγορές της περιοχής μας (ΕΜΕΑ) δείχνει ότι οι ελληνικές μετοχές παραμένουν σταθερά στο ραντάρ των global emerging markets funds, με τις τράπεζες να συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό όχημα τοποθέτησης στην ελληνική αγορά, αλλά και με επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips να διατηρούν ισχυρή παρουσία στα ξένα χαρτοφυλάκια.

Η αφετηρία της ανάλυσης της BofA είναι ότι οι εισροές προς τις μετοχές της ΕΜΕΑ συνεχίστηκαν και την τελευταία εβδομάδα, παρά το σοκ από την κρίση στην περιοχή. Οι επενδυτές, όπως σημειώνει ο αμερικανικός οίκος, εμφανίζονται διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν το γεγονός ως μία ακόμη περιφερειακή ένταση, χωρίς προς το παρόν να εγκαταλείπουν τη θετική στάση τους για τις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, η BofA προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη κρίση, με συνέπειες στον πληθωρισμό και στο επενδυτικό κλίμα, θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την εικόνα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα, κυρίως μέσω των τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα συγκαταλέγεται στις πιο βαριά τοποθετημένες μετοχές της ΕΜΕΑ στα χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών των αναδυόμενων αγορών (GEM funds), με δείκτη overweight 179,3 μονάδων βάσης και παρουσία στο 41,1% των funds που εξετάζει η BofA. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ελληνικές παρουσίες στη σχετική κατάταξη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μετοχή έχει εξελιχθεί σε βασική επιλογή των ξένων επενδυτών για έκθεση στο ελληνικό τραπεζικό story.

Ισχυρή είναι και η εικόνα της Eurobank, η οποία εμφανίζει overweight 93 μονάδων βάσης και συμμετοχή στο 30,9% των χαρτοφυλακίων. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς με 64,5 μονάδες βάσης και παρουσία στο 35,7% των funds, ενώ και η Alpha Bank παραμένει σε θετικό έδαφος, με overweight 15 μονάδων βάσης και συμμετοχή στο 28,2% των GEM funds. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το ελληνικό τραπεζικό trade παραμένει από τα πλέον αναγνωρίσιμα και πολυσυζητημένα επενδυτικά θέματα στην περιοχή της ΕΜΕΑ.

Η ανάγνωση της έκθεσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να θεωρούνται από τους ξένους η πιο καθαρή και ρευστή έκφραση του ελληνικού επενδυτικού αφηγήματος. Η βελτίωση της κερδοφορίας, η υψηλή οργανική δημιουργία κεφαλαίου, οι διανομές προς τους μετόχους και η προσδοκία ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι άλλων χωρών της περιφέρειας, κρατούν τον κλάδο στο επίκεντρο των τοποθετήσεων. Το γεγονός ότι τέσσερις ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται τόσο καθαρά στον πίνακα των πιο overweight θέσεων της BofA είναι ενδεικτικό της έντασης με την οποία έχει χτιστεί αυτό το positioning.

Πέρα όμως από τις τράπεζες, η έκθεση αναδεικνύει και άλλες ελληνικές μετοχές που διατηρούν θέση στα χαρτοφυλάκια των ξένων. Ο ΟΠΑΠ εμφανίζεται επίσης στη λίστα των πιο ισχυρά κατεχόμενων τίτλων, με overweight 11,2 μονάδων βάσης και συμμετοχή στο 22,9% των GEM funds. Αυτό δείχνει ότι, πέρα από το τραπεζικό στοίχημα, οι ξένοι συνεχίζουν να βλέπουν αξία και σε αμυντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα με υψηλή μερισματική απόδοση και ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση της Metlen. Η εταιρεία δεν βρίσκεται στη λίστα των πιο «φορτωμένων» μετοχών, αλλά αντιθέτως εντάσσεται από τη BofA στην κατηγορία των λεγόμενων FOMOs, δηλαδή των μετοχών με θετική αξιολόγηση που παραμένουν λιγότερο κατεχόμενες από όσο θα περίμενε κανείς.

Η Metlen εμφανίζεται με μηδενική συμμετοχή στα GEM funds που εξετάζονται, με αποτίμηση 8,2 φορές κέρδη και discount 1,1 φορές έναντι του μέσου όρου των τελευταίων 12 μηνών. Με άλλα λόγια, ο τίτλος δεν φαίνεται ακόμη να έχει «γεμίσει» στα διεθνή χαρτοφυλάκια, κάτι που δυνητικά αφήνει περιθώριο για νέες τοποθετήσεις, εφόσον ενισχυθεί περαιτέρω η επενδυτική ορατότητα γύρω από το story της εταιρείας.

Το βασικό συμπέρασμα από τη στρατηγική έκθεση της BofA είναι ότι, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, οι ελληνικές μετοχές όχι μόνο δεν βγαίνουν από το κάδρο των ξένων επενδυτών, αλλά συνεχίζουν να κατέχουν διακριτή θέση μέσα στην ΕΜΕΑ.

Οι τράπεζες παραμένουν η αιχμή του δόρατος, ο ΟΠΑΠ κρατά θέση σταθερής επιλογής, ενώ η Metlen αναδεικνύεται ως μία περίπτωση που μπορεί να προσελκύσει περισσότερο ενδιαφέρον στη συνέχεια. Για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό μεταφράζεται σε ένα σαφές μήνυμα: οι ξένοι παραμένουν εδώ και συνεχίζουν να χτίζουν έκθεση εκεί όπου βλέπουν κερδοφορία, ρευστότητα και καθαρό επενδυτικό αφήγημα.