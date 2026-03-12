ΤτΕ: Στις 6 Απριλίου η ΓΣ για την διανομή μερίσματος €0,6720/μετοχή

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 11:00 π.μ., στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 257.741.433.-, ως εξής: - Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 13.349.203.- 244.392.230.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2026. 8. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025.

9. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2025.

10. Εκλογή Συμβούλων.

11. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2026.

13. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.