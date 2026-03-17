Εurobank Εquities: Τι αλλάζει στο ΧΑ ο πόλεμος, ποιες μετοχές να αγοράσετε

Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σύσφιξη της αγοράς πετρελαίου, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου στη ναυτιλία επισημαίνει η Eurobank Equities σε ανάλυση για τα νέα δεδομένα στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Το Brent έχει κινηθεί αποφασιστικά πάνω από τα 100 δολάρια/βαρέλι, εν μέσω διαταραχών στην παραγωγή και στις κινήσεις δεξαμενόπλοιων που σχετίζονται με τη σύγκρουση. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα οξύς, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «σημείο συμφόρησης» για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, με τις ροές πετρελαίου μέσω του στενού να αντιστοιχούν περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης υγρών καυσίμων.

Υπό αυτό το πλαίσιο, αναλύουμε τις πιθανές επιπτώσεις για τις ελληνικές μετοχές από ένα καθεστώς διάρκειας ≥6 μηνών, το οποίο χαρακτηρίζεται από:

Brent σταθερά στην περιοχή $100–$120/βαρέλι,

αυξημένη μεταβλητότητα στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του μηχανισμού οριακής τιμολόγησης και των risk premia, και

αναζωπύρωση της αφήγησης «higher-for-longer» στα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός λόγω ενέργειας επιβραδύνει την πορεία αποκλιμάκωσης.

Για τις ελληνικές μετοχές που καλύπτουμε, εξετάζουμε την έκθεση κάθε εταιρείας μέσω τεσσάρων διαύλων μετάδοσης:

Αμεσες συνέπειες από την ενέργεια (όπου το καύσιμο αποτελεί βασικό κόστος ή όπου οι πρώτες ύλες συνδέονται με το πετρέλαιο – η Aegean αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα), μετακύλιση πληθωρισμού (inflation pass-through), που μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός μηχανισμός άμυνας (π.χ. συμβατική τιμαριθμική αναπροσαρμογή, πολιτικές τιμολόγησης/μίγματος), ευαισθησία στα επιτόκια (π.χ. δομή δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανάγκες αναχρηματοδότησης βραχυπρόθεσμα), επιπτώσεις στη ζήτηση και στην εμπιστοσύνη (ιδιαίτερα κρίσιμο για την Ελλάδα, δεδομένου ότι ο εισερχόμενος τουρισμός είναι μακροοικονομικά καθοριστικός).

Θεωρούμε ότι το σύμπλεγμα των ελληνικών διυλιστηρίων (HelleniQ, MOH) αποτελεί τον μεγαλύτερο — και πιο προφανή — ωφελημένο σε ένα καθεστώς Brent άνω των 100 δολαρίων. Αυτό αντανακλά ευνοϊκή τιμολόγηση διυλισμένων προϊόντων, ενίσχυση των crack spreads (ιδίως στο diesel και τα καύσιμα αεροπορίας, που έχουν αυξηθεί σημαντικά) και ενδεχομένως θετικές επιδράσεις αποθεμάτων (παρά τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης), με την επιφύλαξη ανάγκης διαφοροποίησης προμήθειας για την Motor Oil.

Αντίθετα, η Aegean και οι εταιρείες που συνδέονται με τον τουρισμό (Autohellas) αντιμετωπίζουν τις πιο έντονες πιέσεις, ενώ οι πιθανές προσαρμογές τιμών ενδέχεται να προκαλέσουν φαινόμενα ελαστικότητας ζήτησης. Σημειώνεται ότι το ΔΑΑ εξαρτάται λιγότερο από την επιβατική κίνηση απ’ ό,τι εκτιμούν οι επενδυτές (δεδομένου ότι το αεροπορικό σκέλος είναι ρυθμιζόμενο και εξαρτάται κυρίως από τον πληθωρισμό).

Οι τράπεζες εμφανίζονται ως «μεικτά οφελειμένες», καθώς τα υψηλότερα επιτόκια στηρίζουν τα έσοδα από τόκους (asset-sensitive NII), αν και μέρος του οφέλους ενδέχεται να αντισταθμιστεί από αυξημένο κόστος κινδύνου (CoR) εφόσον διατηρηθεί η μακροοικονομική αβεβαιότητα, συνεχίζει η ανάλυση. Τα ακίνητα επωφελούνται από προστασία ενοικίων συνδεδεμένων με τον ΔΤΚ, αν και οι υψηλότερες αποδόσεις (yields) ασκούν πίεση στις αποτιμήσεις.

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες εκτίθενται σε αυξημένα κόστη καυσίμων, ωστόσο εκτιμούμε ότι ιδιαίτερα η Titan βρίσκεται σε καλή θέση να τα μετακυλίσει μέσω τιμολόγησης (με χρονική υστέρηση).

Για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, η επίδραση από την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια μεταδίδεται κυρίως μέσω υψηλότερων τιμών φυσικού αερίου και χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι η ΔΕΗ είναι καθαρός ωφελημένος λόγω ισχυρότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, με βασικό κίνδυνο πιθανή ρυθμιστική παρέμβαση σε περίπτωση εκτόξευσης τιμών.

Η Metlen επίσης ωφελείται μέσω της καθετοποιημένης πλατφόρμας παραγωγής & προμήθειας και των δραστηριοτήτων trading φυσικού αερίου, με τη θετική επίδραση να αντισταθμίζεται μόνο εν μέρει από υψηλότερα ενεργειακά κόστη στον κλάδο μετάλλων.

Αντίδραση αγοράς: Απομόχλευση θέσεων και όχι θεμελιώδης επανατιμολόγηση

Όπως και σε προηγούμενα γεωπολιτικά επεισόδια, οι αγορές αντέδρασαν άμεσα. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά περίπου 7% από τις 26 Φεβρουαρίου, έχοντας φθάσει σε πτώση έως και 10% στο χαμηλό, σε ευθυγράμμιση με τις συνήθεις διορθώσεις σε παρόμοια γεγονότα (12–15%).

Το μέγεθος της κίνησης είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε σχέση με την Ιταλία και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές (περίπου 6% και 5% αντίστοιχα), εν μέρει λόγω της ισχυρής ανόδου που είχε προηγηθεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μετοχές που υποχώρησαν περισσότερο είναι αυτές που είχαν προηγουμένως υπεραποδώσει, κυρίως οι τράπεζες (Ελλάδα -11% έναντι MSCI Europe Banks -11%), και όχι εκείνες που επηρεάζονται άμεσα από την άνοδο του πετρελαίου (με εξαίρεση Aegean/Autohellas – πτώση 10–11%).

Η ιστορική εμπειρία υποδηλώνει ότι, καθώς η αβεβαιότητα υποχωρεί, οι τοποθετήσεις ομαλοποιούνται και η διάθεση για ανάληψη κινδύνου επανέρχεται, οδηγώντας σε ταχεία ανάκαμψη των υποαποδιδουσών μετοχών.

Υπό αυτό το πρίσμα, διαπιστώνουμε περιθώριο για σταδιακή επανατοποθέτηση στις τράπεζες, ενώ εντοπίζουμε ελκυστικές ευκαιρίες σε όρους risk-adjusted value σε εταιρείες των οποίων τα κέρδη είτε είναι θωρακισμένα έναντι γεωπολιτικών πιέσεων, είτε ενδέχεται να ενισχυθούν από τη μεταβλητότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΓΕΚ Τέρνα, ΔΕΗ, Metlen και του ελληνικού κλάδου διύλισης.