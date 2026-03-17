Τιμή-στόχος τα 59 ευρώ για τη Metlen από την Berenberg

Ο οίκος δίνει σύσταση αγορά και εκτιμά ότι η εισηγμένη θα πιάσει τους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει. Ποια είναι τα αντισώματα απέναντι στην κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Δημοσιεύθηκε: 17 Μαρτίου 2026 - 15:03

Το core business της Metlen παραμένει πολύ ισχυρό επισημαίνει η Berenberg σε έκθεσή της με την οποία δίνει τιμή-στόχο τα 59 ευρώ και σύσταση αγορά.

Παρά το profit warning, ο οίκος σημειώνει ότι η εταιρεία αναμένει να πετύχει κανονικά τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA (€1,9–2,08 δισ.). Η Berenberg προβλέπει ότι ο στόχος παραμένει εφικτός μέχρι το 2029, χωρίς υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης δυναμικής.

Υπό την παραδοχή ότι τα ζητήματα του Metlen Power Project είναι διαχειρίσιμα, η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη. Το business model χαρακτηρίζεται «αρμονικό, ολοκληρωμένο, με υψηλό βαθμό συνεργιστικότητας, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό»

Η Berenberg τονίζει ότι η μοναδική συνύπαρξη Metals + Energy + Renewables + Asset Rotation δημιουργεί ισχυρές συνέργειες καθώς και ότι οι υψηλές τιμές αερίου οδηγούν σε υψηλότερες χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος και μεγαλύτερα περιθώρια για τις εξαιρετικά αποδοτικές μονάδες της Metlen.

Παράλληλα, το hedging, η καθετοποίηση και η ίδια παραγωγή ενέργειας θωρακίζουν την παραγωγή αλουμινίου.

Με βάση τα παραπάνω η Metlen παρουσιάζεται πλήρως εξοπλισμένη για να απορροφά τις διακυμάνσεις στην ενέργεια, ακόμη και λόγω της κατάστασης στο Ιράν.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, μετά το 2025, οι προβλέψεις δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη EBITDA (+45% το 2026) και κερδών ανά μετοχή (EPS) +78% το 2026.

 

