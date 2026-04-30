Κόβει την τιμή-στόχο για την Jumbo η Eurobank Equities

Σύσταση «Buy» διατηρεί για την Jumbo η Eurobank Equities, μειώνοντας ωστόσο την τιμή-στόχο στα 32 ευρώ από 33,4 ευρώ, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τα περιθώρια κέρδους παραμένει στο επίκεντρο.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2025 χαρακτηρίζονται ως υποτονικά, καθώς η ανθεκτική αύξηση των πωλήσεων δεν μεταφράστηκε με ουσιαστικό τρόπο στην κερδοφορία. Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, ωστόσο το μικτό περιθώριο υποχώρησε κατά περίπου 90 μονάδες βάσης στο 54,7%, οδηγώντας τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη περίπου 2%-3% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς (με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 3% σε προσαρμοσμένη βάση).

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, η διοίκηση απέδωσε εν μέρει την πίεση στα περιθώρια στη μεγαλύτερη συμμετοχή δραστηριοτήτων franchise χαμηλότερης κερδοφορίας, χωρίς όμως -κατά την ανάλυση- να κλείνει πλήρως η σχετική συζήτηση. Από την ενημέρωση των αναλυτών προέκυψε ότι οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2026 έχουν διαμορφωθεί περισσότερο ως ένα συντηρητικό «budget» παρά ως σαφής πρόβλεψη βασισμένη σε ορατότητα περιθωρίων.

Η πολυπλοκότητα του κύκλου προμηθειών εξακολουθεί να περιορίζει τη διαφάνεια, καθώς παράγοντες όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι προαγορές, τα ναύλα και οι διαπραγματεύσεις με προμηθευτές ενσωματώνονται με καθυστέρηση στο κόστος πωληθέντων. Για το 2026, παρά ορισμένους θετικούς παράγοντες (όπως το ευνοϊκό συναλλαγματικό περιβάλλον), η στάση της διοίκησης παραμένει επιφυλακτική, αφήνοντας να εννοηθεί πιθανή περαιτέρω πίεση 100-200 μονάδων βάσης στα περιθώρια. Συνολικά, η Eurobank Equities προβλέπει υποχώρηση του μικτού περιθωρίου κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, στο 54,3%.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτιμήσεις για την περίοδο 2026-2028 αναθεωρούνται χαμηλότερα κατά 4%-6% σε επίπεδο EBITDA και καθαρών κερδών, κυρίως λόγω των πιο συντηρητικών παραδοχών για τα περιθώρια. Τα έσοδα παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, με ρυθμό αύξησης κοντά στο 6% ετησίως. Για το 2026, τα καθαρά κέρδη τοποθετούνται στα 336 εκατ. ευρώ (+5% σε ετήσια βάση), επίπεδο που παραμένει υψηλότερο από την καθοδήγηση της διοίκησης, ενώ για το 2027 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση κατά 4%.

Παράλληλα, καταγράφονται ορισμένες στρατηγικές κινήσεις που ενισχύουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, όπως η έναρξη ηλεκτρονικού εμπορίου στην Τουρκία έως τα τέλη του 2026, πιλοτικά καταστήματα τύπου pop-up στη Ρουμανία, καθώς και η πιθανή επέκταση του δικτύου franchise σε νέες αγορές μέσω συνεργασίας με τον όμιλο Balfin Group.

Αν και οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αναμένεται να λειτουργήσουν ως άμεσοι καταλύτες κερδοφορίας, ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης και δυνητικά δημιουργούν ανοδικά περιθώρια στις εκτιμήσεις.

Κομβικό σημείο της επενδυτικής ιστορίας παραμένουν οι ταμειακές διανομές προς τους μετόχους. Το προτεινόμενο μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή ανεβάζει τις συνολικές επιστροφές 12μήνου περίπου στο 1,70 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση της τάξης του 7%.

Όπως επισημαίνεται, σε περιόδους πιο περιορισμένων ευκαιριών ανάπτυξης, η εταιρεία τείνει να κατευθύνει το πλεονάζον ταμείο στους μετόχους, με τη Eurobank Equities να εκτιμά ότι δεν υπάρχει διαρθρωτικός λόγος που να εμποδίζει διανομές της τάξης των 1,50-1,60 ευρώ ανά μετοχή ετησίως.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το επενδυτικό πρόγραμμα logistics, ύψους περίπου 95 εκατ. ευρώ, για την επόμενη τριετία φαίνεται να καλύπτεται άνετα από τις λειτουργικές ταμειακές ροές, επιτρέποντας τη συνέχιση των διανομών χωρίς επιβάρυνση της καθαρής ταμειακής θέσης.

Σε όρους αποτίμησης, η νέα τιμή-στόχος στα 32 ευρώ εξακολουθεί να υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια ανόδου, με τη μετοχή να εμφανίζεται ελκυστική βάσει των ισχυρών ταμειακών ροών και της καθαρής ταμειακής θέσης.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η χαμηλή αποτίμηση από μόνη της ενδέχεται να μην αποτελέσει επαρκή καταλύτη για επανατιμολόγηση της μετοχής. Με την καθοδήγηση για το 2026 να δείχνει στασιμότητα ή και ήπια κάμψη στα καθαρά κέρδη και απουσία άμεσων θετικών εκπλήξεων, η ανάδειξη της αξίας αναμένεται να είναι σταδιακή, στηριζόμενη κυρίως στις ταμειακές αποδόσεις και όχι σε έναν νέο κύκλο ισχυρής επιτάχυνσης της κερδοφορίας.