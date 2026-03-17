Πακιστάν: Πιέσεις στα ομόλογα με απώλειες άνω του 5% για τους επενδυτές

Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση των τελευταίων τριών ετών βρίσκονται τα ομόλογα σε δολάρια του Πακιστάν, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η ένταση σε Ιράν και Αφγανιστάν επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Τα ευρωομόλογα της χώρας καταγράφουν απώλειες που ξεπερνούν το 5% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση με το Αφγανιστάν. Η επίδοση αυτή είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη Bloomberg EM Dollar Aggregate Sovereign Index, που αποτυπώνει την πορεία του χρέους σε δολάρια από αναπτυσσόμενες χώρες.

Η πετρελαϊκή εξάρτηση του Πακιστάν από τη Μέση Ανατολή και οι αποκλεισμοί στο Στενό του Ορμούζ απειλούν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό. Οι κίνδυνοι μιας σημαντικής κλιμάκωσης μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν αυξήθηκαν ξαφνικά, αφού η Καμπούλ δήλωσε ότι τουλάχιστον 400 άτομα σκοτώθηκαν από αεροπορικές επιδρομές σε νοσοκομείο απεξάρτησης, ισχυρισμός που αρνήθηκε το Ισλαμαμπάντ.

«Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να σκεφτούμε να εκμεταλλευτούμε την πτώση των τιμών των ομολόγων», δήλωσε ο Abdul Kadir Hussain, επικεφαλής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος στην Arqaam Capital Ltd. στο Ντουμπάι. «Περισσότερο από την κατάσταση στο Αφγανιστάν, χρειαζόμαστε σταθεροποίηση στο μέτωπο του Ιράν και στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου πριν μπορέσει κανείς να σκεφτεί να πάρει θέση σε αυτό το περίπλοκο ζήτημα» συνέχισε ο ίδιος σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) παρέτεινε τις διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν σχετικά με τη χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα διάσωσης ύψους 7 δισ. δολαρίων, προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα της Νότιας Ασίας. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση του ΔΝΤ διαρκεί περισσότερο δεν αποτελεί «λόγο ανησυχίας για εμάς, καθώς είναι φυσικό το Ταμείο να επανεξετάζει τις οικονομικές εκτιμήσεις υπό το πρίσμα πιθανών αλλαγών στις αγορές πετρελαίου», δήλωσε ο Avanti Save, επικεφαλής της έρευνας και στρατηγικής πιστωτικών τίτλων για την Ασία στην Barclays Bank Plc.

Το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος του ΔΝΤ για τη σταθεροποίηση της οικονομίας του. Έχει ανασυγκροτήσει τα συναλλαγματικά του αποθέματα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών και αύξησε τα έσοδά του επιβάλλοντας νέους φόρους.

«Σε κάποιο σημείο, το Πακιστάν θα πρέπει να αποκλιμακώσει την κατάσταση για να επικεντρωθεί στους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει το ΔΝΤ», δήλωσε ο Ruchir Desai, διαχειριστής κεφαλαίων στην Asia Frontier Capital Ltd. «Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι σταθεροί, η οικονομική δυναμική έχει αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά επισκιάζεται από τη σύγκρουση με το Αφγανιστάν και τον πόλεμο στο Ιράν», συνέχισε ο ίδιος.