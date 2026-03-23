Σπάνε με το... καλημέρα το φράγμα των 3 δισ. τα μερίσματα

Φλερτάρουν από τώρα (εννέα μήνες πριν τη λήξη της χρονιάς) με τα τρία δισ. ευρώ, οι χρηματικές διανομές που έχουν μοιράσει ή έχουν ανακοινώσει για φέτος οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών θα οδηγηθούμε στο σύνολο του 2026 σε ποσό που θα ξεπεράσει την αντίστοιχη περυσινή επίδοση των 5,9 δισ. ευρώ.

Ήδη μέχρι σήμερα (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) 28 εισηγμένες εταιρείες έχουν καταβάλει ή έχουν εξαγγείλει τη διανομή ποσού που υπερβαίνει τα 2,8 δισ. ευρώ, όταν:

Πρώτον, ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτών των 28 εταιρειών εκτιμάται ότι θα προχωρήσει και σε πρόσθετες χρηματικές διανομές μέσα στο 2026.

Πρόκειται για εταιρείες που είτε έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα προμερίσματα ή έκτακτες επιστροφές κεφαλαίου και άρα αναμένονται νέες χρηματικές διανομές που θα αποφασιστούν από τις ετήσιες τακτικές τους γενικές συνελεύσεις (π.χ. European Innovation Solutions, Jumbo, Ideal Holdings, Motor Oil, Allwyn, Πλαστικά Θράκης) είτε συνηθίζουν να στέλνουν κάθε χρόνο δύο φορές τους μετόχους τους στο ταμείο (π.χ. Παπουτσάνης, διυλιστήρια, Πλαστικά Θράκης και από πέρυσι κάποιες τράπεζες).

Και δεύτερον, η πλειονότητα των εταιρειών δεν έχει μέχρι σήμερα οριστικοποιήσει τη φετινή μερισματική της πολιτική.

Στις εταιρείες αυτές συγκαταλέγονται και σημαντικοί «παίκτες» όπως τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Optima), η Metlen, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, Avax), ο ΑΔΜΗΕ, τα δύο εισηγμένα λιμάνια, η Quest Holdings, η Fourlis, η ΚΡΙ-ΚΡΙ, ο Καρέλιας, τα Πλαστικά Κρήτης, οι εταιρείες πληροφορικής, οι περισσότερες ΑΕΕΑΠ, κ.λπ.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι φετινές χρηματικές διανομές θα ξεπεράσουν σε αθροιστική βάση το περυσινό ποσό των 5,9 δισ. ευρώ (στα ποσά που υπολογίζουμε δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές ιδίων μετοχών οι οποίες στη συνέχεια ακυρώνονται, άρα αποτελούν έμμεση αμοιβή των υπόλοιπων μετόχων) και αυτό γιατί τα εταιρικά κέρδη του 2026 φαίνεται πως υπερέβησαν αυτά του 2025.

Ειδικότερα, με βάση τα μέχρι σήμερα δημοσιευθέντα οικονομικά αποτελέσματα 34 εισηγμένων ομίλων, η αθροιστική τους κερδοφορία είναι αυξημένη κατά 16,35% σε σύγκριση με αυτή του 2024 (από τα 8,21 στα 9,55 δισ. ευρώ). Επίσης, οι τράπεζες έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν φέτος μια περισσότερο γενναιόδωρη πολιτική προς τους μετόχους τους, λόγω και της υψηλής τους ρευστότητας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο, κάποιες εισηγμένες εταιρείες να καταλήξουν τελικά σε μια πιο συντηρητική μερισματική πολιτική λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε κάθε περίπτωση, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας να διαμορφώνεται στα 143,5 δισ. ευρώ (με βάση το κλείσιμο της 19ης/3/2026) και την περυσινή αθροιστική χρηματική διανομή των 5,9 δισ. ευρώ, προκύπτει μια μέση μερισματική απόδοση της τάξεως του 4,1%, δείκτης που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει υψηλότερη τιμή με βάση τα ποσά που θα μοιραστούν φέτος στους μετόχους.

Η προαναφερθείσα μέση μερισματική απόδοση παραμένει υψηλότερη σε σύγκριση με τα yields των ελληνικών κρατικών ομολόγων (ακόμη και αυτών με δεκαετή διάρκεια) και πόσο μάλλον σε σχέση με τα καταθετικά επιτόκια των τραπεζών.