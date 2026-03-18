Metlen: Περιθώριο ανόδου 35% βλέπει η Pantelakis Securities

Στα 51 ευρώ θέτει τη νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen η Pantelakis Securities, από 62 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση buy, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 35%.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις στη μετοχή μετά και το profit warning που εξέδωσε η εταιρεία στις αρχές Φεβρουαρίου, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλο upside μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στο σκέλος του asset rotation, η εικόνα εμφανίζεται ελεγχόμενη, καθώς το 75% των αναμενόμενων εσόδων για την περίοδο 2026-2028 θεωρείται διασφαλισμένο, κυρίως μέσω της συμφωνίας με τη ΔΕΗ.

Η Pantelakis επισημαίνει ότι η ανάκαμψη θα στηριχθεί στον κλάδο μετάλλων, ο οποίος αναμένεται να συνεισφέρει το 59% της αύξησης EBITDA έως το 2028. Η ενίσχυση της παραγωγής αλουμίνας, η αξιοποίηση κυκλικών μετάλλων και η ανάπτυξη μεταλλουργικών δραστηριοτήτων άμυνας αποτελούν βασικούς πυλώνες. Θετικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι υψηλές τιμές αλουμινίου, που ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 3.000 δολάρια ανά τόνο, ίσως και τις 4.000 δολάρια, αν διατηρηθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Καθώς η Metlen τυπικά προχωρά σε κινήσεις hedging για τους επόμενους 12-18 μήνες, το πλήρες όφελος από την εκτίναξη των τιμών του αλουμινίου αναμένεται από τα μέσα του 2027 και μετά.

Η χρηματιστηριακή κατεβάζει και τον πήχη για τα κέρδη της εταιρείας. Αν και η Metlen επιβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA 1,9 - 2,1 δισ. ευρώ, η Pantelakis υιοθετεί πιο συντηρητική στάση, αναμένοντας άνοδο των λειτουργικών κερδών στα 1,64 δισ. ευρώ ως το 2028, με μέση ετήσια άνοδο 11%.

Καταλύτες για τη μετοχή

Καθοριστικοί παράγοντες για την αποκατάσταση του μέχρι πρότινος άψογου ιστορικού της Metlen, το οποίο έχει πληγεί από τις πρόσφατες δυσκολίες, αναμένεται να αποτελέσουν μια σειρά από κρίσιμες εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων EPC, καθώς και στην ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης πώλησης περιουσιακών στοιχείων ισχύος 0,5 GW στην Αυστραλία. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρόοδο των επενδύσεων στον τομέα των μετάλλων, που θεωρείται κρίσιμος για τη μελλοντική κερδοφορία.

Την ίδια στιγμή, ενδεχόμενη παράταση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου. Η Metlen εκτιμάται ότι επωφελείται από την άνοδο των τιμών στο London Metal Exchange, της αλουμίνας και των premiums αλουμινίου, αλλά και από τις αυξημένες τιμές ενέργειας, καθώς τα οφέλη από την αποδοτική θερμική παραγωγή και το trading φυσικού αερίου υπερκαλύπτουν τις πιέσεις στη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.