Ξεπέρασαν το 4,4% οι αποδόσεις στα 2ετη βρετανικά ομόλογα

Οι traders περιμένουν πλέον ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 70 μονάδες βάσεις εντός του 2026 για να περιορίσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία ως συνέπεια της κρίσης στις αγορές ενέργειας.

Ξεπέρασαν το 4,4% οι αποδόσεις στα 2ετη βρετανικά ομόλογα

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαρτίου 2026 - 16:01

Οι αποδόσεις των βρετανικών διετών ομολόγων αυξήθηκαν περισσότερο από 30 μονάδες βάσης σήμερα, Πέμπτη, φτάνοντας στο 4,41%, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι traders εκτιμούν πλέον ότι η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) θα αυξήσει τελικά τα επιτόκια κατά 70 μονάδες βάσεις εντός του 2026, αρχίζοντας από τον επόμενο μήνα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία ως συνέπεια της κρίσης στις αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και η λίρα ενισχύθηκε επίσης κατά 0,3% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο £1 προς  $1,33

Σήμερα, Πέμπτη, η BoE ψήφισε υπέρ του να παραμείνουν τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3,75%, με τον Διοικητή Άντριου Μπέιλι να προειδοποιεί ότι η πολιτική της τράπεζας πρέπει να αποσκοπεί στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Πριν τον πόλεμο οι traders δήλωναν βέβαιοι, ότι η κεντρική τράπεζα της χώρας θα προχωρούσε τελικά σε μείωση των επιτοκίων σήμερα.

Καθώς όμως το Brent ξεπέρασε τα 118 δολάρια το βαρέλι οι χώρες που εισάγουν ενέργεια είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στους πληθωριστικούς κινδύνους λόγω της ενεργειακής κρίσης. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για την πολιτική της αργότερα σήμερα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πακιστάν: Πιέσεις στα ομόλογα με απώλειες άνω του 5% για τους επενδυτές

Μηδενίστηκαν τα φετινά κέρδη στην παγκόσμια αγορά ομολόγων

Βρετανική οικονομία: Απογοήτευση με ανάπτυξη μόλις 0,2% στο τρίμηνο

Η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών στην αγορά ομολόγων για το 2025

