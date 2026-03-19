ΕΥΔΑΠ: Πέρασε πακέτο για το 2,81%, αγοραστής η ΓΕΚ Τέρνα

Ενα πακέτο 3 εκατ. μετοχών ή του 2,81% της ΕΥΔΑΠ πέρασε νωρίτερα με premium μέσω του Χρηματιστηρίου.

Ειδικότερα, οι μετοχές άλλαξαν χέρια στα 9,7 ευρώ ανά μετοχή έναντι τρέχουσας τιμής στα 8,77 ευρώ, με την αξία της συναλλαγής να ανέρχεται στα 29,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακές πηγές, πωλητής ήταν ιδιώτης.

Αγοραστής, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους είναι ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα που έτσι ανεβάζει το ποσοστό του στην εταιρεία ύδρευσης και μάλιστα με ελαφρά χαμηλότερη τιμή. Υπενθυμίζεται ότι όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αρχές Μαρτίου (μέσω της URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.), είχε αγοράσει ποσοστό 9,71% στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έναντι ποσού 103,4 εκατ. ευρώ. Τότε είχε αγοράσει τις μετοχές του John Paulson.