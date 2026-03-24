Χρηματιστήριο: Ποιοι μέτοχοι γλίτωσαν τα καρδιοχτύπια στην κρίση

Σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να προκαλεί ισχυρές διακυμάνσεις στο ταμπλό από τις αρχές Μαρτίου, υπήρξε και μια κατηγορία μετοχών που κινήθηκε σαφώς πιο «ψύχραιμα», περιορίζοντας τις μεταβολές και αποφεύγοντας μεγάλες βουτιές ή απότομα ράλι και σε κάθε περίπτωση καταφέρνοντας να έχουν οριακή μεταβολή (θετική ή αρνητική) στο συγκεκριμένο διάστημα.

Στον πυρήνα αυτής της ομάδας βρίσκεται η Metlen, με οριακή άνοδο +0,56% στο εξεταζόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο έτους παραμένει σε αρνητικό έδαφος και αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά της. Στην ίδια «ήρεμη ζώνη» κινήθηκε και η Orilina Properties, η οποία παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ η ΕΥΑΘ κατέγραψε ήπια άνοδο +2,87%, με οριακά θετική εικόνα από την αρχή του 2026.

Στις μετοχές που εμφάνισαν περιορισμένες θετικές μεταβολές συγκαταλέγονται επίσης η Motor Oil με +2,78%, συνεχίζοντας να διατηρεί ισχυρά κέρδη από την αρχή της χρονιάς, καθώς και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια με άνοδο +2,19% και θετική ετήσια απόδοση.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν η Profile (+2,51%) και η Qualco (+1,97%), αν και αμφότερες εξακολουθούν να κινούνται σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους. Στο ίδιο εύρος κινήθηκε και η Unibios με +4,69%, η οποία επίσης παραμένει με αρνητική ετήσια επίδοση.

Από την πλευρά των ήπιων απωλειών, τίτλοι όπως η Ελλάκτωρ (-1,55%) και η Αktor (-2,28%) εμφάνισαν ελεγχόμενη διόρθωση, με την τελευταία να διατηρεί θετική εικόνα από την αρχή της χρονιάς. Αντίστοιχα, η ΔΕΗ (-2,33%) κινήθηκε με περιορισμένες απώλειες, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,55%), παρά τη διόρθωση στο διάστημα της κρίσης, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους βασικούς κερδισμένους του 2026.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και η Fourlis (-3,72%), που διατηρεί θετική ετήσια απόδοση, καθώς και ο Όμιλος Ιντεάλ (-3,91%), η Pasal (-4,08%) και η Performance Technologies (-4,34%), με τις περισσότερες από αυτές να εμφανίζουν αρνητική εικόνα από την αρχή του έτους. Πιο κοντά στο όριο του -5% κινήθηκαν επίσης η Ευρώπη Holdings (-4,43%), η Interlife (-4,56%) και η Bally’s Intralot (-4,57%), επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την πίεση, κατάφεραν να συγκρατήσουν τις απώλειες.