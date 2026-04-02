Euroxx: Τιμή-στόχος τα €11,5 για την Τράπεζα Κύπρου, top pick

Δίνει σύσταση overperform και εκτιμά ότι οι διανομές μερισμάτων την περίοδο 2026-28 θα φτάσουν το 1,2 δισ. ευρώ. Το περιθώριο ανόδου για τον τίτλο φτάνει το 34%.

Δημοσιεύθηκε: 2 Απριλίου 2026 - 15:39

Παραμένουμε θετικοί (bullish) για την Τράπεζα Κύπρου και διατηρούμε τη μετοχή ως μία από τις κορυφαίες επιλογές μας για το 2026, γράφει ανάλυση της Euroxx με την οποία ανεβαίνει η τιμή-στόχος στα 11,5 ευρώ από 11 ευρώ προηγουμένως σε σύσταση overperform.

Παρά την τρέχουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα, γράφουν οι αναλυτές εκτιμούμε ότι η τράπεζα μπορεί να επιτύχει τους στόχους για την περίοδο 2026-28 και να καταγράψει ROTE σε επίπεδα της τάξης του 15% (mid-teens), με υψηλές διανομές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι σωρευτικές διανομές μερισμάτων για την περίοδο 2026-28 (περίπου 1,2 δισ. ευρώ) και το υπολειπόμενο πλεονάζον κεφάλαιο (περίπου 0,45 δισ. ευρώ) αντιστοιχούν σε περίπου 45% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.

Έχουμε αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις μας για την περίοδο 2026-28 κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό και αυξήσαμε την τιμή-στόχο στα 11,5 ευρώ ανά μετοχή (από 11,0 ευρώ προηγουμένως), υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 34%.

Παρά την πρόσφατη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, εκτιμούμε ότι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου 2026-28E είναι εφικτοί, καθώς βασίζονται σε σχετικά συντηρητικές παραδοχές όσον αφορά την αύξηση δανείων, τη δημιουργία προμηθειών και το κόστος κινδύνου, συνεχίζει η Euroxx.

Επιπλέον, το σχέδιο ενσωματώνει υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων της ΕΚΤ προς το τέλος της περιόδου (backloaded), παρέχοντας ένα «μαξιλάρι» σε περίπτωση πρόωρων αυξήσεων. Εκτιμούμε επίσης ότι η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί αμυντική επιλογή στο τρέχον περιβάλλον, δεδομένων των κορυφαίων κεφαλαιακών επιπέδων το 2025, με δείκτη CET1 στο 21,0%, της υψηλής ικανότητας απορρόφησης ενδεχόμενων νέων NPEs μέσω προ προβλέψεων κερδοφορίας προς ακαθάριστα δάνεια περίπου 6% το 2025, του δείκτη NPE στο 1,2% με ταμειακή κάλυψη 139%, καθώς και ενός καλά διαφοροποιημένου δανειακού χαρτοφυλακίου με υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,2x βάσει των συντηρητικών εκτιμήσεών μας για το 2026, δηλαδή με discount περίπου 15% έναντι συγκρίσιμων τραπεζών της περιοχής.

Θεωρούμε ότι αυτό δεν δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό πλεονάζον κεφάλαιο και τις ανώτερες αποδόσεις διανομών (μέσος όρος περίπου 11% ετησίως για τα επόμενα 3 έτη). 

