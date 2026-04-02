Euroxx: Τιμή-στόχος τα €11,5 για την Τράπεζα Κύπρου, top pick

Παραμένουμε θετικοί (bullish) για την Τράπεζα Κύπρου και διατηρούμε τη μετοχή ως μία από τις κορυφαίες επιλογές μας για το 2026, γράφει ανάλυση της Euroxx με την οποία ανεβαίνει η τιμή-στόχος στα 11,5 ευρώ από 11 ευρώ προηγουμένως σε σύσταση overperform.

Παρά την τρέχουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα, γράφουν οι αναλυτές εκτιμούμε ότι η τράπεζα μπορεί να επιτύχει τους στόχους για την περίοδο 2026-28 και να καταγράψει ROTE σε επίπεδα της τάξης του 15% (mid-teens), με υψηλές διανομές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι σωρευτικές διανομές μερισμάτων για την περίοδο 2026-28 (περίπου 1,2 δισ. ευρώ) και το υπολειπόμενο πλεονάζον κεφάλαιο (περίπου 0,45 δισ. ευρώ) αντιστοιχούν σε περίπου 45% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.

Έχουμε αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις μας για την περίοδο 2026-28 κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό και αυξήσαμε την τιμή-στόχο στα 11,5 ευρώ ανά μετοχή (από 11,0 ευρώ προηγουμένως), υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 34%.

Παρά την πρόσφατη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, εκτιμούμε ότι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου 2026-28E είναι εφικτοί, καθώς βασίζονται σε σχετικά συντηρητικές παραδοχές όσον αφορά την αύξηση δανείων, τη δημιουργία προμηθειών και το κόστος κινδύνου, συνεχίζει η Euroxx.

Επιπλέον, το σχέδιο ενσωματώνει υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων της ΕΚΤ προς το τέλος της περιόδου (backloaded), παρέχοντας ένα «μαξιλάρι» σε περίπτωση πρόωρων αυξήσεων. Εκτιμούμε επίσης ότι η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί αμυντική επιλογή στο τρέχον περιβάλλον, δεδομένων των κορυφαίων κεφαλαιακών επιπέδων το 2025, με δείκτη CET1 στο 21,0%, της υψηλής ικανότητας απορρόφησης ενδεχόμενων νέων NPEs μέσω προ προβλέψεων κερδοφορίας προς ακαθάριστα δάνεια περίπου 6% το 2025, του δείκτη NPE στο 1,2% με ταμειακή κάλυψη 139%, καθώς και ενός καλά διαφοροποιημένου δανειακού χαρτοφυλακίου με υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,2x βάσει των συντηρητικών εκτιμήσεών μας για το 2026, δηλαδή με discount περίπου 15% έναντι συγκρίσιμων τραπεζών της περιοχής.

Θεωρούμε ότι αυτό δεν δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό πλεονάζον κεφάλαιο και τις ανώτερες αποδόσεις διανομών (μέσος όρος περίπου 11% ετησίως για τα επόμενα 3 έτη).