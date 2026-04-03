Χρηματιστήριο: Τα θεμελιώδη και οι τιμές-στόχοι για Bally’s Intralot και ΟΛΠ

Δύο μετοχές με διαφορετικό προφίλ αλλά ισχυρή παρουσία στο ΧΑ, η Bally’s Intralοt (πρώην Intralοt) στον κλάδο τυχερών παιγνίων και η ΟΛΠ στον κλάδο λιμένων και logistics, τραβούν το ενδιαφέρον των επενδυτών μετά τις πρόσφατες εταιρικές εξελίξεις και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η BYLOT διαπραγματεύεται κοντά στο 0,94 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 1,77 δισ. ευρώ, ενώ η ΟΛΠ κινείται γύρω στα 37,70 ευρώ και 942 εκατ. ευρώ. Και οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας, με την Intralοt να ενισχύεται από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με Bally’s και την ΟΛΠ από τα ρεκόρ εσόδων στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι και για τις δύο εταιρείες, εστιάζοντας στην ανάπτυξη, τις εξαγορές και την επιχειρησιακή σταθερότητα. Για την Bally’s Intralοt, η διοίκηση επιβεβαίωσε πρόσφατα το guidance για προσαρμοσμένο EBITDA 2026 στα 422 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 έκλεισε με EBITDA 184,6 εκατ. ευρώ (+41,2% ετήσια).

Η μέση τιμή-στόχος από τους αναλυτές διαμορφώνεται στo 1,225 ευρώ (upside +30% από τα τρέχοντα επίπεδα), με υψηλή εκτίμηση το 1,35 ευρώ (+39% upside). Η εταιρεία επωφελείται από την παγκόσμια επέκταση, τις ισχυρές ταμειακές ροές και τις ευκαιρίες νέων εξαγορών, ενώ η ολοκλήρωση της ΑΜΚ το 2025 στήριξε τη συμφωνία με Bally’s.

Για τον ΟΛΠ, τα αποτελέσματα χρήσης 2025 ήταν ιστορικά υψηλά, με έσοδα 250,8 εκατ. ευρώ (+8,6%), EBITDA 132,3 εκατ. ευρώ (+2,2%) και καθαρά κέρδη 86,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση προτείνει σταθερό μέρισμα 1,896 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση περίπου 5%), διατηρώντας την πολιτική επιστροφής περίπου 55% των κερδών στους μετόχους.

Η μέση τιμή-στόχος από αναλυτές είναι 50 ευρώ (upside +34%), με σύσταση «αγορά». Η στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη του λιμένα (container, cruise, logistics) και η ανθεκτικότητα σε γεωπολιτικές προκλήσεις ενισχύουν το θετικό outlook.

Η τεχνική εικόνα των Bally’s Intralοt και ΟΛΠ

Η τεχνική εικόνα της Bally’s Intralοt δείχνει τη μετοχή να προσπαθεί να εξέλθει από το πτωτικό κύμα, σύμφωνα με τους τεχνικούς δείκτες. Η τιμή κινείται ανοδικά μετά την πρόσφατη σταθεροποίηση, με κύρια στήριξη στα 0,82-0,80 ευρώ (στηρίξεις από pivot points) και κρίσιμη αντίσταση στα 0,9544-0,9647 ευρώ.

Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα Ο RSI(14) στο 60 (Buy), ο MACD θετικός, ενώ οι περισσότεροι δείκτες ταλαντωτές έχουν αρχίσει να ενισχύουν το ανοδικό momentum. Διάσπαση άνω του 0,96 ευρώ θα ενεργοποιήσει στόχους προς τα 1,00-1,10 ευρώ, ενώ καθοδική διάσπαση του 0,90 ευρώ θα αλλάξει την τάση.

Για τον ΟΛΠ, η εικόνα της μετοχής είναι επίσης παρόμοια. Η μετοχή δείχνει σταθεροποίηση σε υψηλότερα επίπεδα μετά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, με στήριξη στα 36,81-36,68 ευρώ και αντίσταση στα 38-39 ευρώ. Ο RSI(14) στο 55 (δείχνει αγορά), MACD θετικός, με τους περισσότερους δείκτες να δίνουν αγορά.

Σε ευρύτερο ορίζοντα (52 εβδομάδων 34,35-49,95 ευρώ) η μετοχή έχει διορθώσει από τα υψηλά αλλά η παραμονή άνω των 36,80 ευρώ διατηρεί το ανοδικό σενάριο, με αρχικό στόχο τα 39-40 ευρώ και απώτερο προς τα 45 ευρώ. Καθοδική διάσπαση των 35,40 ευρώ θα προκαλέσει πίεση βραχυπρόθεσμα.

Συνολικά οι δύο μετοχές εμφανίζουν ελαφρώς θετική τεχνική εικόνα με ανοδική κατεύθυνση για τη συνέχεια, ενώ τα θεμελιώδη (guidance, αποτελέσματα, μερίσματα) στηρίζουν περαιτέρω upside. Η εξέλιξη των εξαγορών για την BYLOT και η πορεία του λιμενικού εμπορίου για τον ΟΛΠ και ο πόλεμος στο Ιράν θα καθορίσουν την επόμενη φάση.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.