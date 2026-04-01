Αναπτυγμένη αγορά έχρισε την Ελλάδα ο MSCI, ορόσημο ο Μάιος 2027

Η MSCI Inc. (NYSE: MSCI) ανακοίνωσε ότι οι δείκτες MSCI Greece Indexes θα αναταξινομηθούν από καθεστώς Αναδυόμενης Αγοράς (Emerging Market) σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς (Developed Market) σε ένα στάδιο, σε συνδυασμό με την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027.

Οπως θυμίζει η σχετική ανακοίνωση, στις 26 Ιανουαρίου 2026, η MSCI ξεκίνησε διαβούλευση με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές σχετικά με πρόταση αναταξινόμησης της αγοράς για τους MSCI Greece Indexes.

Η MSCI έλαβε σχόλια από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένων asset owners, asset managers και broker dealers. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στη διαβούλευση υποστήριξε την προτεινόμενη αναταξινόμηση.

«Η πορεία της Ελλάδας από Αναδυόμενη Αγορά πίσω σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς αντανακλά τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις ελληνικές αρχές της αγοράς όσο και την εξελισσόμενη αντίληψη μεταξύ των διεθνών θεσμικών επενδυτών ότι η Developed Markets Europe λειτουργεί ως μια συνεκτική επενδυτική περιοχή», δήλωσε ο Ράμαν Αϊλούρ Σουμπραμανιάν, Επικεφαλής Market Classification and Taxonomies.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναγνώρισαν ότι η υποδομή της ελληνικής αγοράς έχει συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των Ανεπτυγμένων Αγορών και πληροί τα σχετικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή για αναταξινόμηση ακολουθεί διαρκείς μεταρρυθμίσεις της αγοράς και διάλογο μεταξύ των αρχών της αγοράς, της επενδυτικής κοινότητας και της MSCI.»

Παρότι υποστήριξαν την αναταξινόμηση, ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά επισήμαναν ζητήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα σχόλια αυτά οδήγησαν την MSCI στην απόφαση να υλοποιήσει την αναταξινόμηση κατά την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027 και όχι του Αυγούστου 2026.

Στο πλαίσιο του σχεδίου υλοποίησης:

Η αναταξινόμηση θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο σε όλους τους δείκτες MSCI, συμπεριλαμβανομένων των standard, custom και derived indexes, κατά την Αναθεώρηση Δεικτών του Μαΐου 2027.

Μετά την αναταξινόμηση σε Developed Markets, η Ελλάδα θα ενταχθεί στη διαδικασία κατασκευής του ενιαίου δείκτη Developed Europe για τον προσδιορισμό των MSCI Greece Indexes.

Οι υφιστάμενοι κανόνες σύνθεσης (constituent rules) θα εφαρμοστούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κύκλος αναδιάρθρωσης (turnover) κατά τη στιγμή της αναταξινόμησης.

Θα παρέχονται στιγμιότυπα (snapshots) των προσομοιωμένων MSCI Europe Indexes, τα οποία θα ενσωματώνουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, στο πλαίσιο κάθε Αναθεώρησης Δεικτών πριν από την ημερομηνία εφαρμογής τον Μάιο 2027, προκειμένου να υποστηριχθεί ο προγραμματισμός των συμμετεχόντων στην αγορά για τη μετάβαση.

Η MSCI θα κοινοποιεί πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης όταν αυτές καθίστανται διαθέσιμες, σύμφωνα με την πολιτική ανακοινώσεων της MSCI.