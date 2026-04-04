Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 8 νεκροί από τον σεισμό των 5,9 βαθμών

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Καμπούλ στο Αφγανιστάν και το Νέο Δελχί στην Ινδία.

Δημοσιεύθηκε: 4 Απριλίου 2026 - 00:02

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα παιδί τραυματίστηκε σήμερα, όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στην Καμπούλ έπειτα από μία σεισμική δόνηση στο Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας.

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών έπληξε την επαρχία Χίντου Κους του Αφγανιστάν σήμερα, έγινε γνωστό από το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 177 χλμ, σύμφωνα με το GFZ.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, την Καμπούλ στο Αφγανιστάν και το Νέο Δελχί στην Ινδία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

