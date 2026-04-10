Εκρηξη κερδοφορίας για τις 14 ΑΧΕΠΕΥ το 2025

H θερμή περυσινή χρηματιστηριακή χρονιά συνοδεύτηκε από πολύ υψηλούς όγκους συναλλαγών, νέες εισαγωγές εταιρειών σε Κύρια και Εναλλακτική Αγορά, αρκετές ομολογιακές εκδόσεις και σημαντικό αριθμό αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών, με αποτέλεσμα το σύνολο αυτών των εξελίξεων να επηρεάσει ανοδικά και τις οικονομικές επιδόσεις των ΑΧΕΠΕΥ για το 2025.

Όσο και αν η «μερίδα του λέοντος» κατευθύνθηκε σε περιορισμένο αριθμό χρηματιστηριακών «σπιτιών» (θυγατρικές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Optima Bank, Euroxx) το σύνολο σχεδόν των ΑΧΕ και ΑΧΕΠΕΥ κατάφερε να ενισχύσει την κερδοφορία του, εκμεταλλευόμενο τον υψηλότερο όγκο των συναλλαγών, αλλά και συχνά τα κέρδη που προέκυψαν από την αξιοποίηση του δικού τους χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, 14 ΑΧΕ και ΑΧΕΠΕΥ που έχουν αναρτήσει τις λογιστικές τους καταστάσεις στις ιστοσελίδες τους, εμφάνισαν αθροιστικά σημαντική αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών τους (από τα 61,7 στα 88,4 εκατ. ευρώ) όσο και στην καθαρή τους κερδοφορία (από τα 9,3 στα 23 εκατ. ευρώ).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, φαίνεται να διαμορφώνεται μια κατάσταση, όπου:

• Οι τράπεζες επιτυγχάνουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις και έχουν βρει στις θυγατρικές τους ΑΧΕΠΕΥ μια πολύ σημαντική πηγή κερδών η οποία δεν επηρεάζεται από την εκάστοτε πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις διακυμάνσεις των καθαρών επιτοκιακών τους περιθωρίων.

• Οι μεγαλύτερες «ιδιωτικές» ΑΧΕΠΕΥ δέχονται κρούσεις εξαγορών από τις τράπεζες, οι οποίες εκτός των άλλων διαθέτουν και υπερβάλλουσα ρευστότητα. Οι τράπεζες προσβλέπουν σε σαφώς καλύτερες προοπτικές για την εγχώρια κεφαλαιαγορά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς:

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ήδη ενταχθεί στον όμιλο Euronext και είναι θέμα λίγων ετών, προκειμένου να διευρυνθούν οι επιλογές των Ελλήνων επενδυτών και να ανοίξει ένα ευρύτερο πεδίο δράσης για όσες εταιρείες εισαχθούν στο Euronext Athens Η ελληνική κεφαλαιαγορά είναι πλέον θέμα χρόνου (βλέπε πρόσφατη απόφαση της Morgan Stanley) να μεταταχθεί από τις αναπτυσσόμενες στις αναπτυγμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ήδη, η Crediabank βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες για την απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και η Optima Bank έχει υποβάλλει μη δεσμευτική πρόταση απόκτησης της πλειοψηφίας της Euroxx ΑΧΕΠΕΥ.

• Τέλος, οι μικρότερες «ιδιωτικές» χρηματιστηριακές εταιρείες θα πρέπει να «διαβάσουν» προσεκτικά τις αλλαγές που θα επιφέρει η ένταξη της ΕΧΑΕ στη Euronext και να καθορίσουν τη στάση τους, όπως πχ να επιλέξουν το ποιες από τις νέες υπηρεσίες θα προσφέρουν, το αν θα συνεχίσουν να βαδίζουν αυτόνομα ή θα συμπράξουν σε ευρύτερα σχήματα, κ.λπ.

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι οι εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες βίωσαν την βαθιά οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας που άλλες τις ανάγκασε να διακόψουν τη δραστηριότητά τους και άλλες να συρρικνωθούν σε μεγάλο βαθμό. Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία των περισσότερων ΑΧΕΠΕΥ διατηρείται έως και σήμερα σε χαμηλά (ή και πολύ χαμηλά) επίπεδα ακόμη και μέσα στο «θερμό» 2025.