Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές κάλυψαν τη χασούρα του πολέμου

Εικόνα «πιεσμένου ελατηρίου» κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη χθεσινή συνεδρίαση, με αφορμή την ανακοίνωση της εκεχειρίας και τη βουτιά των τιμών ενέργειας, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε υψηλά 26 συνεδριάσεων και στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 65 μηνών. Ωστόσο, πίσω από την ισχυρή αντίδραση, η αγορά παραμένει διχασμένη σε όρους αποκατάστασης των απωλειών που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Από τους 60 περίπου τίτλους του πίνακα, σχεδόν οι μισοί (περίπου 27) διαπραγματεύονται σήμερα πάνω από τα επίπεδα της 27ης Φεβρουαρίου — τελευταία συνεδρίαση πριν αρχίσει ο πόλεμος. Οι υπόλοιποι παραμένουν χαμηλότερα, ορισμένοι σημαντικά.

Στην κορυφή της λίστας με τις μετοχές που καταγράφουν σημαντικά κέρδη στην περίοδο της σύρραξης βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ (+19,9%), που εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση ότι απέκτησε ισχυρή θέση η ΓΕΚ Τέρνα.

Ακολουθούν η HELLENiQ Energy (+10,1%), η Εθνική Τράπεζα (+8,16%) και η Performance Technologies (+8,16%). Θετική είναι και η εικόνα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+6,43%), η οποία μάλιστα ξεχωρίζει και σε όρους απόδοσης από την αρχή του έτους (+51,06%), καθώς και για τη Motor Oil (+6,05%) και τη Sarantis (+5,74%).

Αξιο λόγου βέβαια ότι οι μετοχές των δύο διυλιστηρίων πιέστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση.

Στην ίδια πλευρά, αλλά με πιο συγκρατημένες επιδόσεις, βρίσκονται η Metlen (+4,13%), η ΔΕΗ (+3,92%) και η Lavipharm (+4,07%). Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η θετική μεταβολή έναντι της 27ης Φεβρουαρίου δεν αρκεί για να ανατρέψει τη συνολική εικόνα του 2026. Η Metlen, για παράδειγμα, παραμένει με απώλειες σχεδόν 15% από την αρχή του έτους και σε απόσταση άνω του 20% από τα υψηλά της.

Στον αντίποδα, μεταξύ των μεγαλύτερων «χαμένων» της περιόδου ξεχωρίζουν η ElvalHalcor (-12,03%), η Lamda Development (-11,73%) και η Cenergy (-10,50%), ενώ απώλειες καταγράφουν και οι Coca-Cola HBC (-6,97%), Aegean (-6,63%), Titan (-6,21%) και Autohellas (-5,66%).

Οι τράπεζες

Στον τραπεζικό κλάδο, η εικόνα είναι σαφώς πιο ανθεκτική σε σχέση με το σύνολο της αγοράς. Η Εθνική Τράπεζα έχει επιστρέψει δυναμικά πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα (+8,16%), ενώ και η Πειραιώς (+3,89%) και η Alpha Bank (+3,82%) βρίσκονται επίσης υψηλότερα σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου. Η Eurobank, αν και θετική (+0,31%), εμφανίζει πιο περιορισμένη ανάκαμψη.

Παρά τη σχετική ανθεκτικότητα, οι τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να υπολείπονται των υψηλών έτους, με τις αποστάσεις να φτάνουν ακόμη και σε διψήφια ποσοστά.