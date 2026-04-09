Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Μάρτιο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Μάρτιο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 23,25%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (18,52%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (11,40%).

Ακολουθούν οι Alpha Finance (8,57%), Εθνική Χρηματιστηριακή (7.18%), UBS Europe (6,84%), και η Optima Bank (5,86%)

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA Securities (5,08%), Citigroup Global (3,66%), και Λέων Δεπολας Χρηματιστηριακή (2,26%).

Αντίστοιχα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 25,62%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 16,35% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 10,94%.

Τέλος ακολουθούν οι Alpha Finance (10,05%), Εθνική Χρηματιστηριακή (7,12%), UBS Europe (6,44%), Optima Bank (5,67%), BofA Securities (5,19%), Citigroup Global Markets Europe (3,38%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,08%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Μάρτιο και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".