Εγκαινιάστηκε το τεχνολογικό hub στο Euronext Athens, το μήνυμα Μπουζνά

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρεμιέρα για το νέο τεχνολογικό hub στο Χρηματιστήριο, σκοπός η υποστήριξη ολόκληρου του ομίλου Euronext σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι δήλωσαν Στ. Μπουζνά, Κ. Πιερρακάκης, Γ. Κοντόπουλος.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah

Δημοσιεύθηκε: 25 Απριλίου 2026 - 11:20

Παρουσία των υπουργών Οικονομικών της Γαλλίας και της Ελλάδας, Roland Lescure και Κυριάκου Πιερρακάκη καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου του Euronext Στεφάν Μπουζνά εγκαινιάστηκε σήμερα το νέο τεχνολογικό hub του Euronext Athens, με σκοπό την τεχνολογική υποστήριξη ολόκληρου του ομίλου Euronext σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Στεφάν Μπουζνά αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη που είχε το αντίστοιχο τεχνολογικό κέντρο της Πορτογαλίας, όπου ξεκίνησε το 2016 με 60 άτομα και σήμερα απασχολεί 500, εκτιμώντας ότι σε λίγα χρόνια, το τεχνολογικό hub της Αθήνας θα αναπτυχθεί έντονα και θα απασχολεί πολύ περισσότερο προσωπικό.

Πιστεύουμε στο ταλέντο της Ελλάδας και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι το τεχνολογικό αυτό κέντρο αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης των υπόλοιπων κρατών στην ελληνική οικονομία, καθώς και στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που ανοίγονται. «Ξεκινάμε ένα hub, με συγκέντρωση ταλέντων, κεφαλαίων και επένδυσης». Συνεχίζοντας, τόνισε τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου, μέσω του Euronext, να έχουν ευκαιρίες πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Roland Lescure τόνισε ότι το Euronext αποτελεί μια διπλάσια κεφαλαιαγορά από αυτή του Λονδίνου και ότι η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στο Euronext οδηγεί σε μια εξίσωση 1+1=3, όπου σε αυτή τη συγκέντρωση, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.

Η ελληνική οικονομία, συνέχισε, έχει μπει σε ρότα ανάπτυξης, με δυναμική για τα επόμενα χρόνια. Και κατέληξε: «Χαίρομαι για την Ευρώπη της κινητικότητας που οδηγεί στην ευημερία. Ζήτω η Ευρώπη, ζήτω η νεολαία, πάμε προς τα εμπρός».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, ανέφερε ότι το τεχνολογικό hub της Αθήνας θα έχει αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. «Δίνεται η ευκαιρία στους νέους να χτίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα μέσα από διεθνή projects. Τα εγκαίνια αποτελούν την αρχή ενός πολύ ενδιαφέροντος ταξιδιού».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γ. Κοντόπουλος: Δεύτερο πιο επιτυχημένο παγκοσμίως το ελληνικό χρηματιστήριο

Boujnah: Οι ελληνικές ναυτιλιακές θα βρουν το «σπίτι» τους στο Χρηματιστήριο

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα είναι εδώ για να πρωταγωνιστήσει»

Euronext Athens: Πρεμιέρα για τη νέα ταυτότητα του ΧΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
Απόρρητο