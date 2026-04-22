Morgan Stanley για Metlen: Η μεγάλη εικόνα ξεδιπλώνεται από το 2027

Η Morgan Stanley δημοσίευσε σήμερα τα βασικά συμπεράσματα από ένα virtual fireside chat που φιλοξένησε με τον CEO και τον CFO της Metlen Energy & Metals, στο πλαίσιο του London Non-Deal Roadshow. Ο τίτλος διατηρεί σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, 60% πάνω από την τρέχουσα τιμή των 34 ευρώ.

Η εικόνα που προκύπτει από τη συνάντηση με τη διοίκηση είναι αυτή μιας εταιρείας που βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με τα μεγάλα κέρδη να έρχονται. Το 2026 περιγράφεται ρητά ως μεταβατικό έτος.

Η επίσημη καθοδήγηση για το EBITDA αναμένεται στη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου, αλλά η διοίκηση ήταν σαφής ότι η ουσιαστική επιτάχυνση της κερδοφορίας έρχεται από το 2027, κυρίως από το τμήμα μετάλλων.

Αυτό περιλαμβάνει την έναρξη παραγωγής γαλλίου, ενός κρίσιμου υλικού με έντονο ενδιαφέρον από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη, καθώς και την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας, με πλήρη λειτουργία να αναμένεται εντός του 2028. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) αναμένεται να αποδώσουν σύντομα.

Ο παράγοντας που ξεχωρίζει είναι το αλουμίνιο. Η διοίκηση τόνισε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάστηκε το 2025 βασιζόταν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές LME και premia. Το σημερινό περιβάλλον είναι πολύ πιο ευνοϊκό, με το premium σε billet/slab να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στο 2026, γεγονός που ενισχύει ήδη τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, ενώ μεγαλύτερο ανοδικό περιθώριο αναμένεται στη διετία 2027-2028, όταν θα συνδυαστούν υψηλότερες τιμές υλοποίησης και αύξηση παραγόμενων όγκων.

Η εταιρεία έχει πλήρως αντισταθμίσει την παραγωγή αλουμινίου και τις βασικές εισροές κόστους για 2026-2027, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου σε τιμές κάτω από τις τρέχουσες spot τιμές.

Στον τομέα ενέργειας, το ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής-προμήθειας, με ισορροπημένη θέση περίπου 10 TWh και ενσωματωμένο περιθώριο περίπου 40 ευρώ/MWh, παρέχει φυσική προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρισμού.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι εποικοδομητικές για το τμήμα gas trading, ενώ η ίδια σύγκρουση αυξάνει την ελκυστικότητα του συνδυασμού ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ως ανταγωνιστικής πηγής βασικού φορτίου, ένας τομέας όπου η Metlen επενδύει ενεργά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο MPP, τον κλάδο κατασκευής ενεργειακών έργων που ταλαιπώρησε τον όμιλο τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι 11 από τα 13 εκκρεμή έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2026, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Το μέλλον του MPP θα εστιαστεί σε δραστηριότητες όπου ο όμιλος έχει πραγματική εμπειρία όπως δίκτυα ηλεκτρισμού και data centres και όχι σε θερμικά έργα ή waste-to-energy, που ήταν η πηγή των προβλημάτων.

Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά στην επικείμενη εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο. Η θυγατρική, που δραστηριοποιείται σε υποδομές και παραχωρήσεις στην Ελλάδα, τριπλασίασε το EBITDA της από 50 εκατ. ευρώ το 2024 σε 100 εκατ. ευρώ το 2025, με στόχο τα 140-150 εκατ. ευρώ για το 2026.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η πώληση ποσοστού 25-50% μπορεί να αποφέρει 230-460 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που θα διοχετευτούν στις επενδύσεις μετάλλων και ενέργειας.

Στο μέτωπο της χρηματοοικονομικής δομής, η διοίκηση στοχεύει σε μόχλευση περίπου 2 φορές τα EBITDA ως τα τέλη του 2026, από 3,1 φορές στα τέλη του 2025, μια σημαντική αποκλιμάκωση που αναμένεται να προέλθει από τον συνδυασμό υψηλότερης κερδοφορίας, χαμηλότερων επενδύσεων (κάτω από 1 δισ. ευρώ το 2026) και θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών για πρώτη φορά.

Αν οι στόχοι επιτευχθούν, η εικόνα του 2027-2028 που σκιαγραφείται με EV/EBITDA 6,3 φορές και 5 φορές αντίστοιχα κάνει την τρέχουσα αποτίμηση να φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.