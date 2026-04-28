Alpha Bank: Στο 3,84% η τελική απόδοση για το πράσινο ομόλογο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημοσιεύθηκε: 28 Απριλίου 2026 - 20:16

Σε νέα επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου προχώρησε η Alpha Bank, ολοκληρώνοντας την τιμολόγηση Πράσινου Ομολογιακού Δανείου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 600 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου σχεδόν κατά 3 φορές μέσω της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού χρηματοδότησης της Τράπεζας και ενισχύει τη διαρκή και ενεργό παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση Senior Preferred Bond της Alpha Βank μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται σε 1,35 δισ. ευρώ.

Το Ομολογιακό Δάνειο, διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στα 5 έτη, φέρει σταθερό επιτόκιο 3.75%. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3.844%, ήτοι 95 μονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, επίπεδο που αντικατοπτρίζει τόσο την ένταση της ζήτησης όσο και τη θετική αποτίμηση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Βank από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Καθοριστικός παράγοντας για το αποτέλεσμα της έκδοσης υπήρξε η ευρεία γεωγραφική και ποιοτική διασπορά της ζήτησης. Συμμετείχαν περισσότεροι από 100 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 80% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η Τράπεζα με τα διεθνή κεφάλαια.

Σύμφωνα με το Green Bond Framework της Alpha Βank, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.

Ως Συντονιστές της Έκδοσης (joint bookrunners) ενήργησαν οι AXIA, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UniCredit.

Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Βank κ. Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε σχετικά: «Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Βank. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ευελιξία και την προληπτική διαχείριση του ισολογισμού της Τράπεζας, παρέχοντάς της παράλληλα στρατηγική ευχέρεια για τη στήριξη της οργανικής της ανάπτυξης και την υλοποίηση στοχευμένων εξαγορών, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου».

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο