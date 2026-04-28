Εθνική Τράπεζα: Αγορά 445.000 ιδίων μετοχών από 20/4 έως 27/4/2026

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 20/04/2026 έως και 27/04/2026 απέκτησε συνολικά 445.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €14,4416 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €6.426.506,00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 16.576.018 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,81% του μετοχικού κεφαλαίου της.