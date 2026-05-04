XA: Αναστολή διαπραγμάτευσης για Προοδευτική και Mediterra

Για μέγιστο διάστημα 10 ημερών η αναστολή για Προοδευτική, αναστολή και για τη μετοχή της Mediterra μετά τις οικονομικές καταστάσεις 2025.

Δημοσιεύθηκε: 4 Μαΐου 2026 - 10:46

Το χρηματιστήριο Euronext Athens αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε. (ISIN:GRS500003009), από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2025 επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής της διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη» και έως ότου η εταιρεία προβεί σε εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.” (ISIN: GRS184003002) σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς δεν δημοσίευσε εντός της προβλεπόμενης από το ν. 3556/2007 προθεσμίας, την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025.

