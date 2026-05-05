Eurobank Equities: Εκτινάσσει στα €59,5 την τιμή-στόχο για την Coca Cola HBC

Αναθεωρούμε τις προβλέψεις μας ώστε να αποτυπώσουμε ένα πιο απαιτητικό βραχυπρόθεσμο περιβάλλον, ενώ ενσωματώνουμε επίσης την Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από το 2027 και μετά γράφει ανάλυση της Eurobank Equities για την Coca Cola HBC με την οποία εκτινάσσει την τιμή στόχο στα 59,5 ευρώ, από 46 ευρώ προηγουμένως και αναθεωρεί την αξιολόγηση σε «αγορά», από «διακράτηση».

Για το 2026 προχωρούμε σε οριακές αλλαγές, εξηγεί η χρηματιστηριακή, λαμβάνοντας υπόψη ένα ελαφρώς δυσμενέστερο περιβάλλον, αλλά εξακολουθούμε να αναμένουμε ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης (+8,5% οργανικό EBIT), υποστηριζόμενο από πειθαρχία στις τιμολογήσεις, ανθεκτική ισχύ εμπορικών σημάτων και συνεχιζόμενη δυναμική στις αναδυόμενες αγορές.

Από το 2027, η ενσωμάτωση της CCBA διευρύνει ουσιαστικά το αποτύπωμα της Coca-Cola HBC (CCH), αυξάνοντας την έκθεση του ομίλου σε διαρθρωτικά ταχύτερα αναπτυσσόμενες αφρικανικές αγορές και ενισχύοντας το μακροπρόθεσμο προφίλ αύξησης εσόδων, αν και με κάποια αρχική πίεση στα περιθώρια λόγω κόστους ενσωμάτωσης και εκτέλεσης.

Η διοίκηση έχει καθοδηγήσει για οργανική αύξηση εσόδων 6-7% και οργανική αύξηση EBIT 7-10% για το 2026, και εκτιμούμε ότι το κατώτερο εύρος αυτών των προβλέψεων παραμένει καλά διασφαλισμένο, παρά ένα λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανανεωμένες πληθωριστικές πιέσεις έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το κόστος εισροών.

Ωστόσο, η CCH εισήλθε στο έτος με ισχυρή εμπορική δυναμική, σημαντική αντιστάθμιση κινδύνου σε εμπορεύματα και αποδεδειγμένη ευελιξία τιμολόγησης.

Θεωρούμε, συνεχίζει, τη συμφωνηθείσα εξαγορά της CCBA στρατηγικά ιδιαίτερα ελκυστική, μετασχηματίζοντας τη CCH στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή στο σύστημα της Coke σε όρους όγκου και προσθέτοντας βασικές αφρικανικές αγορές με ελκυστικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η CCBA θα προσθέσει περίπου 20% στο EBIT του ομίλου. Η Νότια Αφρική παρέχει τη βασική, ισχυρά ταμειακά δημιουργική βάση, ενώ η Ανατολική Αφρική προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης μεγαλύτερης διάρκειας.

Αναμφίβολα, το αποκτώμενο αποτύπωμα συνεπάγεται αυξημένο συναλλαγματικό, ρυθμιστικό και εκτελεστικό κίνδυνο, ωστόσο οι δυνατότητες διανομής της CCH, η διαχείριση ανάπτυξης εσόδων και η λειτουργική πειθαρχία αναμένεται να υποστηρίξουν τη βελτίωση των περιθωρίων με την πάροδο του χρόνου.

Ακόμη και μετά την ενσωμάτωση της CCBA, ο ισολογισμός της CCH θα παραμείνει ισχυρός, με τη μόχλευση να αυξάνεται προσωρινά στο κατώτερο εύρος του 1,5-2x. Μετά το 2027e, η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών αναμένεται να υποστηρίξει ταχεία απομόχλευση, βοηθούμενη και από τη διευρυμένη βάση κερδών και τη μετατροπή ταμειακών ροών του ομίλου. Αυτό θα επιτρέψει στη CCH να διατηρήσει τόσο τη χρηματοοικονομική ευελιξία όσο και το προφίλ μερίσματος (διανομή 41% ενσωματωμένη στις εκτιμήσεις μας, CAGR μερίσματος ανά μετοχή 13% προβλέπεται για την περίοδο 2027-30).

Η επικαιροποιημένη αποτίμησή μας μέσω DCF οδηγεί σε τιμή-στόχο 59,5 ευρώ (>20% περιθώριο ανόδου συμπεριλαμβανομένης της CCBA), υποστηρίζοντας αναβάθμιση σε «αγορά», καθώς εκτιμούμε ότι η τρέχουσα αποτίμηση αποτυπώνει μόνο μέρος των μεσοπρόθεσμων δυνατοτήτων κερδοφορίας του διευρυμένου ομίλου.

Ωστόσο, αναμένουμε ότι η επανατιμολόγηση θα είναι σταδιακή και όχι γραμμική, με τον γεωπολιτικό «θόρυβο» και τη μεταβλητότητα του κόστους εισροών να δημιουργούν κατά διαστήματα σημεία εισόδου.

Συνολικά, θεωρούμε ότι η σχέση κινδύνου/απόδοσης καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική, με τη στήριξη της αποτίμησης να ενισχύεται πλέον από το διευρυμένο αποτύπωμα, την υψηλότερη διαρθρωτική ανάπτυξη και τη σημαντική προαιρετικότητα ταμειακών ροών από τη διευρυμένη πλατφόρμα.