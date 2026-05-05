Lavipharm: Τιμή-στόχο στα 3 ευρώ δίνει η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Οι προβλέψεις για πωλήσεις, EBITDA, καθαρή κερδοφορία για φέτος και το 2027. Η εμπιστοσύνη στη διαχείριση της διοίκησης και η απόδοση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά φαρμάκων.

Δημοσιεύθηκε: 5 Μαΐου 2026 - 14:18

Στα τρία ευρώ αποτιμά η Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή τη μετοχή της Lavipharm σε σημερινή ανάλυσή της, μιλώντας για επιτακτική επενδυτική υπόθεση και αναφερόμενη σε αποτελεσματική διοικητική ομάδα, σε εταιρεία που εδώ και χρόνια υπεραποδίδει έναντι της εγχώριας αγοράς φαρμάκων και που θέτει και επιτυγχάνει φιλόδοξους στόχους.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τις επιδόσεις της Laνipharm κατά τη διετία 2026-2027:

  • Οι πωλήσεις από τα 70 εκατ. ευρώ του 2025 θα κυμανθούν στα 113,1 εκατ. φέτος και στα 121,2 εκατ. το 2027.
  • Το προσαρμοσμένο EBITDA από 15,5 εκατ. θα εκτιναχθεί φέτος στα 24,1 εκατ. και θα σκαρφαλώσει στα 25,9 εκατ. το 2027.
  • Τέλος, η καθαρή κερδοφορία από τα 6 εκατ. ευρώ του 2025, φέτος αναμένεται στα 15 εκατ. ευρώ και θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα το 2027. 

