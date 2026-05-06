Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €4,85 για την Avax

Η AVAX αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με τις κατασκευές να συνιστούν τον βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού της μοντέλου (περίπου 82,5% του τρέχοντος EBITDA), συμπληρούμενες από μειοψηφικές συμμετοχές σε περιουσιακά στοιχεία υποδομών που παρέχουν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και διαφοροποίηση, συμβάλλοντας στον μετριασμό της εγγενούς κυκλικότητας του κλάδου.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Eurobank Equities σε ανάλυση με την οποία ξεκινά κάλυψη του τίτλου με τιμή στόχο τα 4,85 ευρώ και σύσταση «αγορά».

Αν και ο Όμιλος θα παραμείνει κατά κύριο λόγο προσανατολισμένος στις κατασκευές, αναμένουμε ότι η συνεισφορά αυτή θα υποχωρήσει σταδιακά προς περίπου 65% του EBITDA έως το 2030, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία υποδομών θα αναπτύσσονται. Η μετατόπιση αυτή θα ενισχύσει την ορατότητα των κερδών και θα βελτιώσει το προφίλ ταμειακών ροών, χωρίς να μεταβάλλει τον κατεξοχήν κατασκευαστικό χαρακτήρα της πλατφόρμας.

Ο τρέχων εγχώριος κατασκευαστικός κύκλος είναι διαρθρωτικά ισχυρότερος σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, υποστηριζόμενος από χρηματοδότηση της ΕΕ, σχήματα ΣΔΙΤ και βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης, γεγονός που μεταφράζεται σε ορατό pipeline περίπου €14,5 δισ.

Σε αυτό το περιβάλλον, η AVAX είναι σε καλή θέση για να αποσπάσει ένα ουσιαστικό μερίδιο, υποστηρίζοντας τη συνεχή ανανέωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου. Σε προοπτική, αναμένουμε ότι τα έσοδα από κατασκευές θα κορυφωθούν περίπου στα €980 εκατ. το 2026 και στη συνέχεια θα ομαλοποιηθούν σταδιακά προς τα €880–900 εκατ. έως το 2030, αντανακλώντας μια πιο ώριμη φάση του κύκλου και τις συντηρητικές μας παραδοχές για το book-to-bill.

Παράλληλα, εκτιμούμε ότι τα περιθώρια EBITDA θα υποχωρήσουν προς περίπου 9% (υποδηλώνοντας περίπου €75–80 εκατ. EBITDA σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα), καθώς η σύνθεση έργων εξομαλύνεται και οι ανταγωνιστικές πιέσεις εντείνονται.

Η AVAX κατέχει κυρίως μειοψηφικές συμμετοχές σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, μαρινών, έργων διαχείρισης αποβλήτων και αρδευτικών ΣΔΙΤ. Η λήξη της Αττικής Οδού το 2024 οδήγησε σε προσωρινή αποδυνάμωση της συνεισφοράς του τομέα· ωστόσο, το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο εξακολουθεί να στηρίζει τη δημιουργία αξίας, με την Ολυμπία Οδό και την Aegean Motorway να αποτελούν τον βασικό πυρήνα κερδοφορίας, ενώ τα έργα Flyover και Ταυρωπού προσφέρουν προοπτικές ανόδου μεσοπρόθεσμα.

Σε προοπτική, αναμένουμε ότι οι παραχωρήσεις θα ανακτήσουν σταδιακά τη συνεισφορά τους σε περίπου 23% του μείγματος EBITDA έως το 2030, μέσω υψηλότερων διανομών από υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και της ωρίμανσης νέων έργων, ενισχύοντας έτσι την ορατότητα κερδών και υποστηρίζοντας ένα πιο ανθεκτικό προφίλ ταμειακών ροών, σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Οι ταμειακές ροές παραμένουν κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της AVAX, υποστηριζόμενες από ισχυρή παραγωγή EBITDA, ομαλοποίηση του κεφαλαίου κίνησης και επαναλαμβανόμενες εισροές από συμμετοχές σε παραχωρήσεις.

Προβλέπουμε σωρευτικές μη μοχλευμένες λειτουργικές ταμειακές ροές (OCF, συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων από συγγενείς εταιρείες) περίπου €500 εκατ. για την περίοδο 2026–30, οι οποίες υπερκαλύπτουν επενδύσεις κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων εισφορών ιδίων κεφαλαίων σε συγγενείς) ύψους €100 εκατ., εξυπηρέτηση χρέους €260 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών εξόδων) και περίπου €80 εκατ. διανομών προς τους μετόχους.

Το προφίλ αυτό αναδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να αυτοχρηματοδοτεί την ανάπτυξή του, δημιουργώντας σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω επενδύσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη μόχλευση (καθαρός δανεισμός/EBITDA κάτω του 1x έως το 2030e από 2,1x σήμερα), διατηρώντας ταυτόχρονα επενδυτική ευελιξία.

Παρά την επανατιμολόγηση των τελευταίων 12 μηνών, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε μη απαιτητική αποτίμηση κάτω των 6x EV/EBITDA 2026e σε ενοποιημένη βάση. Μάλιστα, εξαιρώντας την αξία των συμμετοχών σε παραχωρήσεις, η αποτίμηση του βασικού κατασκευαστικού τομέα υποδηλώνει περίπου 3x EV/EBITDA, δηλαδή σημαντική έκπτωση έναντι του εύρους 5–6x που παρατηρείται συνήθως στους ευρωπαϊκούς ομοειδείς.

Η Eurobank Equities τοποθετεί την τιμή-στόχο στα €4,85 ανά μετοχή, υποδηλώνοντας ουσιαστικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Ως εκ τούτου, ξεκινούμε την κάλυψη με σύσταση αγορά.