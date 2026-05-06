Νέες αγορές μετοχών της Metlen από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Σε νέα αγορά μετοχών της Metlen προέβη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη με ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αγόρασε 10.000 μετοχές, έναντι 36,7450 ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσό που κατέβαλε ανήλθε στα 36.745 ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι σήμερα η μετοχή της Metlen σημειώνει άνοδο σχεδόν 3%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 37,56 ευρώ, συμπορευόμενη με το γενικευμένο ανοδικό κλίμα που έχει συμπαρασύρει τις μετοχές στο Euronext Athens, μετά τις αναφορές ότι Ιράν και ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μίας σελίδας για τερματισμό του πολέμου.