Optima: Σύσταση buy για Eurobank, διατηρεί στα 4,60 ευρώ την τιμή-στόχο

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το α΄ τρίμηνο του 2026 αναμένει να σημειώσει η Eurobank η Optima Bank, στο τελευταίο της report με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026 την Πέμπτη, 7 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στο Euronext Athens. Η τράπεζα διατηρεί την τιμή-στόχο της μετοχής στα 4,60 ευρώ, όπως και τη σύσταση αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) προβλέπεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερα σε ετήσια βάση, αν και χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, καθώς το προηγούμενο τρίμηνο η τράπεζα επωφελήθηκε από την εξαιρετικά ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να αυξηθούν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους, ενώ οι προβλέψεις για δάνεια θα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες, τονίζουν οι αναλυτές. Συνολικά, τα καθαρά κέρδη προ εκτάκτων στοιχείων αναμένεται να είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με το προηγούμενο τρίμηνο.

Εκτιμήσεις για το α΄ τρίμηνο 2026

Αναλυτικότερα, η Optima Bank αναμένει τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέλθουν στα 651 εκατ. ευρώ (+1% σε τριμηνιαία βάση, +2% σε ετήσια βάση) και τα έσοδα από προμήθειες στα 194 εκατ. ευρώ (-9% σε τριμηνιαία βάση, +15% σε ετήσια βάση), αμφότερα σύμφωνα με τη διάμεση εκτίμηση της αγοράς (consensus).

Στο σκέλος του κόστους, προβλέπει λειτουργικά έξοδα (OpEx) 332 εκατ. ευρώ (+1% σε τριμηνιαία βάση, +9% σε ετήσια βάση), ελαφρώς υψηλότερα από το consensus, οδηγώντας σε λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων (PPI) 518 εκατ. ευρώ (-4% σε τριμηνιαία βάση, -1% σε ετήσια βάση).

Οι προβλέψεις για δάνεια αναμένονται στα 75 εκατ. ευρώ (+7% σε τριμηνιαία βάση, -1% σε ετήσια βάση), συνεπείς με ένα κόστος κινδύνου (CoR) 55 μονάδων βάσης. Συνολικά, προβλέπουμε ισχυρά καθαρά κέρδη μετά από φόρους προ εκτάκτων στοιχείων ύψους 353 εκατ. ευρώ (-0,3% σε τριμηνιαία βάση, +1% σε ετήσια βάση) για το α΄ τρίμηνο του 2026, ελαφρώς υψηλότερα από τη διάμεση εκτίμηση της αγοράς.

Η ετυμηγορία της Optima

Η Eurobank, έχοντας στήριξη από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, είναι σε καλή θέση να διαχειριστεί πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις σε περίπτωση που η σύγκρουση συνεχιστεί. Η έκθεση της Eurobank στην Κύπρο εισάγει κάποια γεωγραφική αβεβαιότητα, ωστόσο η ανθεκτική οικονομία και η ισχυρή δημοσιονομική θέση της Κύπρου αναμένεται να απορροφήσουν τυχόν εξωγενείς κραδασμούς.

Τα ανακοινωθέντα μεγέθη της Eurobank αναμένεται να υποστηριχθούν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη και τη δημιουργία προμηθειών. Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,4x για το 2026 και δείκτη P/TBV 1,39x για το 2026, συνεπαγόμενη discount 6% και 20% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις τράπεζες της Νότιας Ευρώπης.