Y/KNOT Invest: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Y/KNOT Invest A.E. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04/11/2025 (η «Γενική Συνέλευση») περί θέσπισης Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 06/05/2026, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση ορίου του δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι έως 759.516 μετοχές), κατά τη χρονική περίοδο από 07/05/2026 έως 31/12/2026, με κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής (€ 0,60) και ανώτατη τιμή αγοράς οκτώ ευρώ (€ 8) ανά μετοχή.

Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, περιλαμβανομένης της δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, περιλαμβανομένων των άρθρων 49 και 50 του Νόμου 4548/2018 και των διατάξεων του υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς, καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών κατά το προαναφερθέν διάστημα ανέρχεται σε περίπου €2.000.000, μη συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

Το τελικό ποσό και ο τελικός αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν κατά το προαναφερθέν διάστημα θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση λήγει την 03/11/2027.