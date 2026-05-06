Lamda: Περιθώριο ανόδου άνω του 40% βλέπει η Pantelakis, η τιμή-στόχος

Σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 8,6 ευρώ δίνει για τη μετοχή της Lamda Development η Pantelakis Sec., με το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα να κινείται στο 41%.

Η χρηματιστηριακή διαβλέπει ισχυρές προοπτικές ανόδου για τη μετοχή, στηρίζοντας την αισιόδοξη εκτίμησή της κυρίως στη δυναμική του εμβληματικού έργου του The Ellinikon και στη στρατηγική αξιοποίησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.

Καταλυτικό ρόλο στις προβλέψεις διαδραματίζει η συμφωνία με την ION Group, η οποία αφορά την ανάπτυξη ενός μεγάλου ευρωπαϊκού τεχνολογικού κόμβου εντός του Ελληνικού. Η επένδυση, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτει περίπου το 9% της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας του έργου και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα και κέρδη την περίοδο 2026-2030. Η συναλλαγή αποτιμάται σε περίπου 2,5 φορές τη λογιστική αξία, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με την Pantelakis – την «κρυμμένη» αξία του project.

Ωστόσο, η εν λόγω στρατηγική δεν στερείται κόστους. Η προώθηση πωλήσεων γης στην πρώτη φάση ανάπτυξης περιορίζει τη διαθέσιμη δομήσιμη επιφάνεια για τη δεύτερη φάση (2029-2037), η οποία εκτιμάται ότι έχει μειωθεί αισθητά. Αυτό ενδέχεται να περιορίσει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, παρά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα καταδεικνύουν τη μεταβλητότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από ζημίες EBITDA ύψους 39,7 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων αποτιμήσεων), λόγω της απουσίας εσόδων από πωλήσεις οικοπέδων, που επιβάρυνε τα περιθώρια κερδοφορίας.

Για το 2026, η Pantelakis προβλέπει επιστροφή σε οριακή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων κατά 37%. Παράλληλα, οι δραστηριότητες των εμπορικών κέντρων αναμένεται να εμφανίσουν περιορισμένη αλλά σταθερή ανάπτυξη.

Η αποτίμηση της Lamda βασίζεται σε επιμέρους ανάλυση των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη malls, του Ελληνικού και των μαρινών. Παρά τις θετικές προοπτικές, η Pantelakis επισημαίνει κινδύνους από πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος κατασκευής και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του έργου τα επόμενα χρόνια.