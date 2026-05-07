Πώς είδε η NBG Securities τα αποτελέσματα Q1 της Τιτάν

Ισχυρές οργανικές επιδόσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται η εισηγμένη, βλέπει η NBG Securities. Το σχόλιο για τις τελευταίες εξαγορές. Οι προοπτικές.

Δημοσιεύθηκε: 7 Μαΐου 2026 - 14:48

Θετικά αποτιμά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Titan δίνει η NBG Securities, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος κατέγραψε «υγιή εκκίνηση» στο 2026, παρά την εποχικότητα, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αποδυνάμωση του δολαρίου.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 636 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 138 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα 64 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση (LfL), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7%, τα EBITDA κατά 16% και τα καθαρά κέρδη κατά 29%.

Όπως επισημαίνει η NBG Securities, η οργανική επίδοση ήταν ισχυρή σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές σε Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ είχαν ακόμη περιορισμένη συνεισφορά στα αποτελέσματα, καθώς ολοκληρώθηκαν εντός του τριμήνου ή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου.

Η ανάλυση υπογραμμίζει επίσης τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των περιθωρίων, χάρη στο βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και στις επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση κόστους και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, οι λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 53 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο, στο 1,1x.

Για τη συνέχεια του έτους, η NBG Securities εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η συνεισφορά των νέων εξαγορών, σε συνδυασμό με τη μέχρι σήμερα οργανική ανάπτυξη, δημιουργούν θετικές προοπτικές για το 2026 και τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι η στρατηγική «Forward 2029» της Titan προβλέπει ετήσια αύξηση πωλήσεων 6%-8%, αύξηση EBITDA 11%-13% ετησίως και επενδύσεις ύψους 3-4 δισ. ευρώ έως το 2029.

 

