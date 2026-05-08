Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Βιοχάλκο και Cenergy

Δύο από τις κορυφαίες μετοχές του μεταλλουργικού και ενεργειακού κλάδου στο ΧΑ, η Βιοχάλκο και η Cenergy Holdings, συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν χάρη στην ισχυρή ζήτηση για καλώδια, χάλυβα και προϊόντα υποδομών ενέργειας.

Η Βιοχάλκο διαπραγματεύεται κοντά στα 18 ευρώ με κεφαλαιοποίηση άνω των 4,6 δισ. ευρώ, ενώ η Cenergy κινείται γύρω στα 25 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 5,4 δισ. ευρώ. Και οι δύο έχουν καταγράψει εντυπωσιακά κέρδη το τελευταίο 12μηνο (+180% και +230%), υποστηριζόμενες από μεγάλα έργα ΑΠΕ, data centers και ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ο όμιλος Viohalco (μητρική της Cenergy και ElvalHalcor) παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη. Το 2025 έκλεισε με σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, ενώ για το 2026 η διοίκηση εκτιμά αναπροσαρμοσμένο EBITDA 370-400 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προτείνει μέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή. Οι αναλυτές παρότι έχουν δώσει συστάσεις «αγορά ή υπεραπόδοση» με στόχους γύρω στα 11-12 ευρώ (παρωχημένοι πλέον), αλλά η αγορά έχει επανεκτιμήσει σημαντικά υψηλότερα τα fundamentals λόγω του μεγάλου backlog.

Η Cenergy Holdings (θυγατρική με δραστηριότητες σε καλώδια και χαλύβδινούς σωλήνες) επωφελείται από το ιστορικά υψηλό backlog (δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβάσεις για offshore/onshore καλώδια). Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά, με υψηλή ορατότητα εσόδων τα επόμενα χρόνια από έργα ΑΠΕ και διασυνδέσεων.

Αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο 20 ευρώ (υπολείπεται των τρεχόντων επιπέδων), αλλά με upside potential από νέα projects. Η πολιτική μερισμάτων ενισχύεται.

Η τεχνική εικόνα των Βιοχάλκο και Cenergy

Στο ημερήσιο διάγραμμα, η Βιοχάλκο δείχνει ισχυρή αγορά, σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες. Η μετοχή έχει σπάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, με έντονο ανοδικό momentum. Κύρια στήριξη στα 15,80-16,20 ευρώ (προηγούμενα υψηλά / pivot point) και κρίσιμη αντίσταση στα 17,50-18,00 ευρώ.

Ο RSI(14) κινείται σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 70), δείχνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση overbought αλλά με ισχυρή τάση (δεν έχει ακόμα δώσει σήμα αντιστροφής). Ο ταλαντωτής MACD παραμένει θετικός. Σε εβδομαδιαίο και μηνιαίο ορίζοντα, η εικόνα είναι πολύ θετική.

Διάσπαση άνω των 17,60 ευρώ μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση προς 19-20 ευρώ, ενώ διόρθωση κάτω από 15,80 ευρώ θα ήταν ευκαιρία αγοράς.

Για τη Cenergy, στο ημερήσιο διάγραμμα, η κατάσταση της μετοχής θεωρείται πολύ ισχυρή, καθώς όλοι οι κινητοί μέσοι όροι δίνουν «αγορά». Η μετοχή κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά (24,94-25,60 ευρώ), σε ισχυρό ανοδικό κανάλι.

Η στήριξη τοποθετείται στα 23,00-23,80 ευρώ (πρόσφατα υψηλά) και αντίσταση στα 25,50-26,00 ευρώ.

Ο δείκτης RSI(14) είναι, όπως και στην περίπτωση της Βιοχάλκο, είναι σε ζώνη overbought (ανάμεσα σε 70-76), ενώ και ο ταλαντωτής MACD είναι θετικός με αυξημένο όγκο. Η τάση είναι έντονα ανοδική σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες.

Παραμονή άνω των 23,80 ευρώ διατηρεί το bullish σενάριο με στόχους 27-30 ευρώ μακροπρόθεσμα. Καθοδική διάσπαση των 22,50 ευρώ θα ήταν το πρώτο προειδοποιητικό σήμα.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.