#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Βιοχάλκο και Cenergy

Τα σημεία διάσπασης που θα δώσουν σήμα για νέα ανοδική αντίδραση. Πώς τα backlogs οδηγούν σε αναθεώρηση των θεμελιωδών μεγεθών. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του τελευταίου 12μήνου.

Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Βιοχάλκο και Cenergy

Δημοσιεύθηκε: 8 Μαΐου 2026 - 07:29

Δύο από τις κορυφαίες μετοχές του μεταλλουργικού και ενεργειακού κλάδου στο ΧΑ, η Βιοχάλκο και η Cenergy Holdings, συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν χάρη στην ισχυρή ζήτηση για καλώδια, χάλυβα και προϊόντα υποδομών ενέργειας.

Η Βιοχάλκο διαπραγματεύεται κοντά στα 18 ευρώ με κεφαλαιοποίηση άνω των 4,6 δισ. ευρώ, ενώ η Cenergy κινείται γύρω στα 25 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 5,4 δισ. ευρώ. Και οι δύο έχουν καταγράψει εντυπωσιακά κέρδη το τελευταίο 12μηνο (+180% και +230%), υποστηριζόμενες από μεγάλα έργα ΑΠΕ, data centers και ενεργειακές υποδομές στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ο όμιλος Viohalco (μητρική της Cenergy και ElvalHalcor) παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη. Το 2025 έκλεισε με σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, ενώ για το 2026 η διοίκηση εκτιμά αναπροσαρμοσμένο EBITDA 370-400 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προτείνει μέρισμα 0,27 ευρώ ανά μετοχή. Οι αναλυτές παρότι έχουν δώσει συστάσεις «αγορά ή υπεραπόδοση» με στόχους γύρω στα 11-12 ευρώ (παρωχημένοι πλέον), αλλά η αγορά έχει επανεκτιμήσει σημαντικά υψηλότερα τα fundamentals λόγω του μεγάλου backlog.

Η Cenergy Holdings (θυγατρική με δραστηριότητες σε καλώδια και χαλύβδινούς σωλήνες) επωφελείται από το ιστορικά υψηλό backlog (δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβάσεις για offshore/onshore καλώδια). Τα αποτελέσματα είναι ισχυρά, με υψηλή ορατότητα εσόδων τα επόμενα χρόνια από έργα ΑΠΕ και διασυνδέσεων.

Αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο 20 ευρώ (υπολείπεται των τρεχόντων επιπέδων), αλλά με upside potential από νέα projects. Η πολιτική μερισμάτων ενισχύεται.

Η τεχνική εικόνα των Βιοχάλκο και Cenergy

Στο ημερήσιο διάγραμμα, η Βιοχάλκο δείχνει ισχυρή αγορά, σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες. Η μετοχή έχει σπάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, με έντονο ανοδικό momentum. Κύρια στήριξη στα 15,80-16,20 ευρώ (προηγούμενα υψηλά / pivot point) και κρίσιμη αντίσταση στα 17,50-18,00 ευρώ.

Ο RSI(14) κινείται σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 70), δείχνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση overbought αλλά με ισχυρή τάση (δεν έχει ακόμα δώσει σήμα αντιστροφής). Ο ταλαντωτής MACD παραμένει θετικός. Σε εβδομαδιαίο και μηνιαίο ορίζοντα, η εικόνα είναι πολύ θετική.

Διάσπαση άνω των 17,60 ευρώ μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση προς 19-20 ευρώ, ενώ διόρθωση κάτω από 15,80 ευρώ θα ήταν ευκαιρία αγοράς.

 

 

Για τη Cenergy, στο ημερήσιο διάγραμμα, η κατάσταση της μετοχής θεωρείται πολύ ισχυρή, καθώς όλοι οι κινητοί μέσοι όροι δίνουν «αγορά». Η μετοχή κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά (24,94-25,60 ευρώ), σε ισχυρό ανοδικό κανάλι.

Η στήριξη τοποθετείται στα 23,00-23,80 ευρώ (πρόσφατα υψηλά) και αντίσταση στα 25,50-26,00 ευρώ.

Ο δείκτης RSI(14) είναι, όπως και στην περίπτωση της Βιοχάλκο, είναι σε ζώνη overbought (ανάμεσα σε 70-76), ενώ και ο ταλαντωτής MACD είναι θετικός με αυξημένο όγκο. Η τάση είναι έντονα ανοδική σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες.

Παραμονή άνω των 23,80 ευρώ διατηρεί το bullish σενάριο με στόχους 27-30 ευρώ μακροπρόθεσμα. Καθοδική διάσπαση των 22,50 ευρώ θα ήταν το πρώτο προειδοποιητικό σήμα.

 

 

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Cenergy: Νέα τιμή-στόχος από Eurobank, ισχυρό περιθώριο ανόδου

MoU Εθνικής-Allianz με στόχο το 30% της ασφαλιστικής

Τραμπ: Παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Σχέδιο ΔΕΗ για να γίνει χονδρέμπορος στην κινητή τηλεφωνία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο