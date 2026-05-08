Metlen: Έως τα 64 ευρώ «εκτοξεύει» την τιμή-στόχο η Solidus

Σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης εισήλθε η METLEN Energy & Metals κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφήνοντας πίσω της τις έκτακτες επιβαρύνσεις που επηρέασαν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφήνοντας πίσω της τις έκτακτες επιβαρύνσεις που επηρέασαν τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους . Σύμφωνα με την ανάλυση της SOLIDUS Securities, ο όμιλος παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 2,05 δισεκατομμύρια ευρώ .

Σε ένα εύρος μεταξύ 45 και 64 ευρώ τοποθετούν την τιμή-στόχο της μετοχής οι αναλυτές . Με βάση την τρέχουσα τιμή αγοράς, η οποία κυμαίνεται στα 38,44 ευρώ, εκτιμάται ένα περιθώριο ανόδου ( upside ) που ξεκινά από το +17% και μπορεί να φτάσει έως και το +67% . Σύμφωνα με την έκθεση, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία αντικατοπτρίζει μόνο μερική ανάκαμψη από τα χαμηλά του 2025 και παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από την εύλογη αξία της εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από όλες τις μεθόδους αποτίμησης .

Διατηρείται η σύσταση «Αγορά» (BUY), καθώς ο όμιλος διαθέτει ισχυρή ρευστότητα 3,7 δισ. ευρώ και εδραιωμένη διεθνή παρουσία μέσω της ένταξης στον δείκτη FTSE 100 . Καταλήγουν οι αναλυτές στο συμπέρασμα ότι η Metlen παρουσιάζει ένα ισχυρό επενδυτικό προφίλ με ορίζοντα 12-24 μηνών, υποστηριζόμενο από τη στρατηγική διαφοροποίηση των εσόδων και την ηγετική θέση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης .

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η ανάλυση επισημαίνει την ισχυρή συνεισφορά του κλάδου της ενέργειας, ο οποίος απέφερε έσοδα ύψους 1,64 δισε. ευρώ . Εντυπωσιακή ήταν η πορεία του υποτομέα M RESET (ΑΠΕ & Αποθήκευση), όπου τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 644 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 168% . Παράλληλα, ο τομέας των μετάλλων συνεισέφερε 234 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υποδομές και παραχωρήσεις διπλασίασαν σχεδόν τα έσοδά τους, φτάνοντας τα 177 εκατομμύρια ευρώ, υποστηριζόμενες από ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που υπερβαίνει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ .

Για το σύνολο του 2026, προβλέπεται ότι τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα ανέλθουν από 1,9 έως 2,08 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθώντας τη στοχοθεσία της διοίκησης για ομαλοποίηση της κερδοφορίας . Αναμένεται επίσης ότι ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν θεαματικά, κυμαινόμενα μεταξύ 600 και 800 εκατομμυρίων ευρώ .