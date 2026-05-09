Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές «παίζουν» με μεγάλο discount

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς παραμένει ελκυστική σε όρους αποτίμησης, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Beta Securities, η οποία συγκρίνει τις εισηγμένες του Χ.Α. με ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού, με βάση τα στοιχεία κλεισίματος της 7ης Μαΐου 2026.

Το report καταγράφει ότι αρκετά ελληνικά blue chips εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε όρους P/E, παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και τις ισχυρές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες, όπου οι συστημικοί όμιλοι εμφανίζουν μέσο δείκτη P/E 9,6 φορές για το 2026, έναντι 10,4 φορές των ευρωπαϊκών τραπεζών, δηλαδή discount 9%. Η Alpha Bank εμφανίζει discount 15%, η Τράπεζα Πειραιώς 13% και η Eurobank 11%, ενώ η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ΟΤΕ, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount 33% σε όρους P/E για το 2026, καθώς αποτιμάται στις 10,9 φορές έναντι 16,1 φορές των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων. Παράλληλα, προσφέρει μερισματική απόδοση 5,48%, υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου.

Στα διυλιστήρια, η εικόνα παραμένει θετική για τις ελληνικές εταιρείες. Helleniq Energy και Motor Oil εμφανίζουν μέσο discount 18% έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, ενώ προσφέρουν μέση μερισματική απόδοση άνω του 5% για το 2026.

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις υποτιμημένης μετοχής αναδεικνύεται η Titan, η οποία διαπραγματεύεται με discount 47% σε σχέση με τον διεθνή κλάδο τσιμέντων. Η αποτίμησή της φθάνει τις 11,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, όταν ο αντίστοιχος διεθνής μέσος όρος κινείται στις 22,3 φορές.

Αντίστοιχα, η Jumbo συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις φθηνότερες μετοχές της ελληνικής αγοράς, με discount 47% έναντι των διεθνών retailers. Το P/E για το 2026 διαμορφώνεται στις 8,9 φορές, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προσεγγίζει το 6,93%, σημαντικά υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο του κλάδου.

Σημαντικό discount εμφανίζει και η ΔΕΗ, η οποία αποτιμάται με 34% χαμηλότερο P/E έναντι των ευρωπαϊκών utilities, ενώ παράλληλα προσφέρει μερισματική απόδοση κοντά στο 4%.

Θετική είναι η εικόνα και για την Aegean Airlines, που διαπραγματεύεται με discount έναντι των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, ενώ προσφέρει εξαιρετικά υψηλή μερισματική απόδοση σχεδόν 8% για το 2026 -τετραπλάσια από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών peers.

Στον βιομηχανικό κλάδο, η Cenergy εμφανίζει discount 12% έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, παρά το εντυπωσιακό ράλι της μετοχής, η οποία καταγράφει άνοδο σχεδόν 67% από τις αρχές του έτους.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και εταιρείες που διαπραγματεύονται με premium. Η Allwyn εμφανίζει premium 76% έναντι των ευρωπαϊκών gaming εταιρειών αν και προσφέρει σαφώς ανώτερη μερισματική απόδοση, στο 7,88%, υψηλότερη κατά σχεδόν 400 μονάδες βάσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κινείται στο 3,89%.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC αποτιμάται περίπου 8% υψηλότερα από τον διεθνή κλάδο ποτών.

Premium καταγράφει και η Lamda Development, κυρίως λόγω των προσδοκιών που συνδέονται με την ανάπτυξη του Ελληνικού.