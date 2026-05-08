Austriacard: Διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη στο πλαίσιο του Share Option Program

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της Εταιρίας της 22 Απριλίου 2026, 4 Μαΐου 2026 και 6 Μαΐου 2026, η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι μεταβίβασε τις συνολικά 448.799 ίδιες μετοχές της στα ακόλουθα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρίας και σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας σε (μερική) εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Share Option Program που εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2023:

στον κ. Εμμανουήλ Κόντο (Πρόεδρο του συμβουλίου διοίκησης και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου), 170.971 μετοχές,

στον κ. Jon Neeraas (Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Σκανδιναβικών Χωρών και Αμερικής) 170.971 μετοχές και

στον κ. Markus Kirchmayr (Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου), 85.485 μετοχές.

Επιπλέον, 21.372 μετοχές μεταβιβάστηκαν σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Share Option Program της 30 Ιουνίου 2023, η μεταβίβαση των μετοχών έγινε χωρίς τίμημα.

Η αξία των μετοχών που μεταβιβάστηκαν ανέρχεται σε €3.657.711,85 (υπολογιζόμενη με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο χρηματιστήριο της Βιέννης στις 7 Μαΐου 2026) / ενώ σε €3.698.103,76 (υπολογιζόμενη με βάση την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Εταιρίας στο Euronext Athens στις 7 Μαΐου 2026).

Η μεταβίβαση των ιδίων μετοχών έλαβε χώρα στις 7 Μαΐου 2026 με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC), μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τη μεταβίβαση στον Εμμανουήλ Κόντο και μέσω της Raiffeisen Bank International AG για τη μεταβίβαση στους λοιπούς δικαιούχους.

Καθώς οι 448.799 μετοχές – που αντιπροσωπεύουν περίπου 1.23% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και επομένως ξεπερνούν το όριο του 0,1% που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3 Αυστριακού Κανονισμού περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 (Veröffentlichungsverordnung 2018) – διατέθηκαν, η παρούσα επιπρόσθετη ανακοίνωση πρέπει να λάβει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Αυστριακού Κανονισμού περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 (Veröffentlichungsverordnung 2018).

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές η Εταιρία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.