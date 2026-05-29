Στροφή των καταναλωτών στα φυσικά καταστήματα

Σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας αναμένεται στα εμπορικά κέντρα το 2026, σε σχέση με πέρυσι, ανεβάζοντας τις αποδόσεις των φυσικών καταστημάτων στην αγορά ακινήτων.

Αν και το ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει προφανώς κυρίαρχη τάση στον κλάδο, η αναζήτηση της εμπειρίας μέσα από τα παραδοσιακά καταστήματα οδηγεί πάλι όλο και περισσότερους καταναλωτές στα μαγαζιά.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που όχι μόνο ενισχύει τα εμπορικά κέντρα που έχει στην κατοχή της η Lamda Development, αλλά προσελκύει και το ενδιαφέρον των μεγάλων επενδυτών όπως οι τράπεζες και οι ΑΕΕΑΠ στα καταστήματα που βρίσκονται σε δημοφιλή σημεία.

Άνοδος κατά 6% το 2026

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το 2026 πιθανόν να είναι από τις καλύτερες χρονιές για τα μεγάλα φυσικά καταστήματα παρά τον πόλεμο στο Ιράν. Μάλιστα, υψηλόβαθμο στέλεχος ΑΕΕΑΠ αναφέρει στο Euro2day.gr ότι το 2026 η αύξηση της επισκεψιμότητας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε «υψηλά μονοψήφια επίπεδα».

Αναλυτές συμφωνούν ότι το 2026 θα είναι καλή χρονιά, όμως τοποθετούν τον πήχη χαμηλότερα, βλέποντας αύξηση της τάξεως του 5-6%. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί αύξηση από τα περσινά επίπεδα.

Ενδεικτικά, η Lamda Development παρουσίασε αύξηση 2% στον αριθμό των καταναλωτών που πέρασαν από τα εμπορικά της κέντρα, το 2025, συνεισφέροντας στην κερδοφορία του ομίλου.

Στην Noval Properties, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της ακίνητα όπως το River West και Mare West εμπορικά κέντρα, ο διευθύνων σύμβουλος Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, δήλωσε σε ενημέρωση της εταιρείας, ότι η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα δεν φαίνεται να έχει μειωθεί λόγω του πολέμου, και η επισκεψιμότητα παραμένει υψηλή, λίγο παραπάνω από πέρυσι, όπως αναφέρουν οι μισθωτές της εταιρείας.

Νέες ισορροπίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εμφανίζονται νέες ισορροπίες ανάμεσα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά μαγαζιά που επισκέπτονται οι καταναλωτές.

«Στην αρχή της δεκαετίας υπήρχε η ανησυχία ότι θα φύγουμε από το φυσικό κατάστημα και θα πάμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτή η τάση έχει φτάσει σε ένα τέτοιο όριο που το φυσικό κατάστημα έχει αρχίσει οριακά να κερδίζει κάποιους πελάτες πίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ανατραπεί αυτή η τάση», σημείωσε ο Ιωάννης Γκάνος, διευθύνων σύμβουλο της Alpha Real Estate Services, σε συνέδριο του κλάδου.

Οι επόμενες επενδύσεις

Στο μεταξύ, ο κλάδος των retail παραμένει στο ραντάρ των επενδυτών ακινήτων. Με τη συνεχιζόμενη άνοδο του τουρισμού στη χώρα και την «επιστροφή» των καταναλωτών στα καταστήματα, ενισχύονται οι προοπτικές του κλάδου.

Στην Ερμού, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι είναι ισχυρό το αγοραστικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, family offices, ελληνικά και ξένα fund και τράπεζες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και εξελίξεις σχετικά με το κτίριο που φιλοξενεί το πολυκατάστημα Notos - που ανήκει στη Dimand και την Τράπεζα Πειραιώς - καθώς κλείνει η επιχείρηση στα τέλη Αυγούστου.

Στο Ελληνικό, ετοιμάζονται δύο νέα εμπορικά κέντρα. Η ολοκλήρωση του πρώτου (Riviera Galleria) αναμένεται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 ενώ το άνοιγμά του τοποθετείται περίπου στην άνοιξη του 2027.