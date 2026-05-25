Beta: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι τράπεζες, τα τρία top picks

Ισχυρή κερδοφορία, επιτάχυνση των χορηγήσεων και στροφή σε δραστηριότητες υψηλών προμηθειών συνθέτουν τη νέα εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με την Beta να κάνει λόγο για «επιβεβαίωση της διαρθρωτικής αναβάθμισης» του κλάδου, μετά το ιδιαίτερα δυναμικό πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Beta Securities, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεκίνησαν τη χρονιά με αποτελέσματα πάνω ή κοντά στους ετήσιους στόχους τους, επιβεβαιώνοντας τη θετική επενδυτική ιστορία του κλάδου.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 344 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 16,3%, η Piraeus Bank εμφάνισε κέρδη 281 εκατ. ευρώ με ROTE 14,6%, ενώ η Eurobank ανακοίνωσε κέρδη 351 εκατ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,1%. Η Alpha Bank παρουσίασε κανονικοποιημένα κέρδη 221 εκατ. ευρώ, διατηρώντας επίσης αμετάβλητη την καθοδήγησή της για το 2026.

Η Beta Securities εντοπίζει τρεις βασικούς πυλώνες πίσω από τη δυναμική του κλάδου: ισχυρή πιστωτική επέκταση, εκρηκτική αύξηση εσόδων από προμήθειες και σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII). Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις -κυρίως σε ενέργεια, ΑΠΕ, ναυτιλία, τουρισμό και μεταφορές- παραμένουν η βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, οι τράπεζες ενισχύουν την παρουσία τους σε δραστηριότητες χαμηλής κεφαλαιακής έντασης, όπως το bancassurance, η διαχείριση κεφαλαίων και το investment banking. Η Εθνική προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την Allianz, η Eurobank εξαγοράζει τη Eurolife, ενώ η Αlpha Bank επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα εξαγορών.

Η εικόνα της ποιότητας ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για όλες τις συστημικές τράπεζες. Παράλληλα, οι κεφαλαιακοί δείκτες παραμένουν άνετα πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ οι διανομές προς τους μετόχους αυξάνονται σταδιακά.

Η Beta Securities επισημαίνει ότι ο βασικός κίνδυνος για τον κλάδο παραμένει η πιθανή γεωπολιτική επιδείνωση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δείκτες όπως η ζήτηση δανείων, οι κρατήσεις στον τουρισμό και η δραστηριότητα στη ναυτιλία δεν δείχνουν ουσιαστική επιβράδυνση.

Κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής από τον κλάδο παραμένουν οι Αlpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.