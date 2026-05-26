Παραμένει επιφυλακτική η Citi για Jumbo, με ίδια σύσταση και τιμή-στόχο

Η συμφωνία της Jumbo με τον όμιλο BALFIN για την επέκταση του σήματος σε έξι νέες αγορές προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην επενδυτική ιστορία της εταιρείας, χωρίς όμως να μεταβάλλει ακόμη την πιο επιφυλακτική στάση της Citi για τη μετοχή. Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση Neutral και την τιμή-στόχο των €25,00, βλέποντας προσδοκώμενη άνοδο 10,7% από την τιμή των €22,54 στις 26 Μαΐου και συνολική αναμενόμενη απόδοση 16%, μαζί με μερισματική απόδοση 5,3%.

Η νέα συμφωνία αφορά την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν. Η Citi σημειώνει ότι η BALFIN είναι ήδη συνεργάτης της Jumbo σε αγορές των Βαλκανίων, αλλά η νέα φάση ανάπτυξης διαφοροποιείται ουσιαστικά από το σημερινό μοντέλο δικαιόχρησης. Μέχρι τώρα, οι υφιστάμενες αγορές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας της Jumbo στην Ελλάδα. Στις νέες χώρες, αντίθετα, η BALFIN θα δημιουργήσει κεντρικό κόμβο εφοδιαστικής στην Κίνα και θα αναλάβει αυτόνομα τις προμήθειες, την αποθήκευση, τις μεταφορές και τη διανομή.

Ο οίκος εκτιμά ότι το μοντέλο δεν θα απαιτήσει κεφάλαια από τη Jumbo και μπορεί να αποδειχθεί ενισχυτικό για τα περιθώρια, σε σύγκριση με την υφιστάμενη μορφή δικαιόχρησης. Η εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, κάτι που σημαίνει ότι η επίδραση στα μεγέθη δεν μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί. Η Citi υποθέτει ότι η Jumbo δεν θα αναγνωρίζει έσοδα ή μικτό κέρδος από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά πιθανότατα θα εισπράττει δικαιώματα χρήσης του σήματος.

Με άλλα λόγια, η συμφωνία μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο ανάπτυξης με χαμηλότερο ρίσκο κεφαλαίων, αλλά όχι απαραίτητα με άμεση και μεγάλη επίδραση στον κύκλο εργασιών. Για τη Citi, το νέο μοντέλο έχει στρατηγικό ενδιαφέρον επειδή διευρύνει τη γεωγραφική παρουσία της Jumbo σε αγορές όπου η εταιρεία δεν χρειάζεται να αναλάβει την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, όμως, ο οίκος κρατά χαμηλά τον πήχη ως προς την ορατότητα της συνεισφοράς στα κέρδη.

Η αποτίμηση της Citi βασίζεται στον μέσο όρο δύο μεθόδων, μιας προσέγγισης με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη και μιας προσέγγισης προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η τιμή στόχος των €25,00 αντιστοιχεί σε περίπου 10,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, ενώ στο μοντέλο πολλαπλασιαστών ο οίκος εφαρμόζει περίπου 10 φορές τα κέρδη του 2026, με έκπτωση έναντι του μέσου όρου πενταετίας, λόγω πιο περιορισμένων προοπτικών ανάπτυξης σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Στο ανοδικό σενάριο, η τιμή για τη μετοχή φτάνει τα €30,00, με περιθώριο ανόδου 33%. Αυτό προϋποθέτει επαναξιολόγηση στις 12 φορές τα κέρδη του 2026, κοντά στα υψηλά επίπεδα του παρελθόντος, και οργανική αύξηση κερδών ανά μετοχή 8% το 2026. Στο βασικό σενάριο των €25,00, η Citi υπολογίζει αποτίμηση περίπου 10 φορές τα κέρδη του 2026, ομαλοποίηση του περιθωρίου EBITDA κοντά στο 32% έως το 2028 από 37% το 2024 και μέση ετήσια αύξηση κερδών ανά μετοχή 2,4% την περίοδο 2025-2028. Στο πτωτικό σενάριο, η τιμή υποχωρεί στα €20,00, με πτώση 11%, λόγω αποτίμησης 9 φορές τα κέρδη του 2026 και ασθενέστερων περιθωρίων, που οδηγούν σε μείωση 5% των κερδών ανά μετοχή το 2026.

Οι βασικοί θετικοί καταλύτες που παρακολουθεί η Citi είναι η ισχυρότερη ανάπτυξη και κατανάλωση, η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, ένα ισχυρό ευρώ, καλύτεροι όροι προμηθειών και η πιθανή επανεκκίνηση προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Στον αντίποδα, οι κίνδυνοι συνδέονται με ασθενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον, κυρίως στη Ρουμανία, ταχύτερη επέκταση ανταγωνιστών όπως η Action και οι ηλεκτρονικοί παίκτες, καθώς και πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ή δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές.