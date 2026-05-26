ΧΑ: Στον FTSE Large Cap η CrediaBank, εκτός η Σαράντης

Η Euronext Athens και ο FTSE Russell γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των Δεικτών FTSE/ΧΑ για την περίοδο Νοέμβριος 2025 – Απρίλιος 2026.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

Δείκτες Αγοράς FTSE/ΧΑ

• FTSE/XA Large Cap

Μία (1) προσθήκη, αυτή της CrediaBank, μία (1) διαγραφή της Σαράντης και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης μετοχών (Free Float) της ΕΥΔΑΠ. Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι πέντε (25) μετοχές.

• FTSE/XA Mid Cap

Μία (1) προσθήκη της Σαράντης, μία (1) διαγραφή της Profile και τρεις (3) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης μετοχών BALLY'S INTRALOT, ΑΒΑΞ, FOURLIS (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι (20) μετοχές.

• FTSE/XA Δείκτης Αγοράς

Έξι (6) προσθήκες, μία (1) διαγραφή, και δέκα τρεις (13) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν εκατό δύο (102) μετοχές.

• FTSE/XA Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Καμία (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή, και τρεις (3) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι (25) μετοχές.

Κλαδικοί Δείκτες FTSE/XA

• FTSE/ΧΑ Τράπεζες

Μία (1) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν επτά (7) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες

Μία (1) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα τρεις (13) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Υγείας

Καμιά (0) προσθήκη, μία (1) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δύο (2) μετοχές. Ο υπολογισμός του δείκτη αναστέλλεται προσωρινά λόγω μη πλήρωσης του ελάχιστου ορίου των τριών μετοχών.

• FTSE/ΧΑ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Μία (1) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν έντεκα (11) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Ακίνητης Περιουσίας

Καμία (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν επτά (8) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Καταναλωτικά Προϊόντα

Μία (1) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και τρεις (3) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα οκτώ (18) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Βασικά Αγαθά

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν έξι (6) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Βιομηχανίες

Μία (1) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και έξι (6) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι επτά (27) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Πρώτες Ύλες

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και μία (1) μεταβολή στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν δέκα (10) μετοχές.

• FTSE/ΧΑ Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και δύο (2) μεταβολές στους συντελεστές στάθμισης (Free Float). Στη σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν εννέα (9) μετοχές.

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026.

Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026.

* Αναλυτικός Πίνακας με τις εξαμηνιαίες μεταβολές δεικτών, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".