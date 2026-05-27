UBS: Παραμένει bull για τις τράπεζες, οι τιμές-στόχοι

Η UBS παραμένει αγοραστής στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, βλέποντας το πρώτο τρίμηνο του 2026 ως επιβεβαίωση ότι ο κλάδος κινείται εντός στόχων, με περιθώριο θετικών αναθεωρήσεων στα κέρδη και στις αποδόσεις κεφαλαίων.

Ο Stephan Potgieter, στην έκθεση της 27ης Μαΐου, ανεβάζει οριακά τις τιμές-στόχους και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να συνδυάζουν πιστωτική επέκταση, σταθεροποίηση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, ισχυρές προμήθειες και υψηλές διανομές προς τους μετόχους.

Η μεγαλύτερη δυνητική άνοδος εντοπίζεται στην Αlpha Bank, για την οποία η UBS δίνει τιμή-στόχο τα €4,90 και περιθώριο ανόδου 32%. Για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €11,20, με περιθώριο 28%, για την Εθνική Τράπεζα στα €18,20, με περιθώριο 26%, ενώ για τη Eurobank ο στόχος είναι στα €4,70, με περιθώριο 21%. Και οι τέσσερις μετοχές διατηρούν σύσταση αγοράς.

Το πιο καθαρό μήνυμα της έκθεσης έρχεται από την πιστωτική επέκταση. Η UBS σημειώνει ότι τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,9% σε τριμηνιαία βάση και κατά 14,4% σε ετήσια βάση, σε ένα πρώτο τρίμηνο που συνήθως είναι εποχικά πιο αδύναμο. Η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε, με αύξηση 6,3% στα επιχειρηματικά δάνεια σε τριμηνιαία βάση, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με 4,4%. Η Αlpha Bank εμφάνισε αύξηση 2,4% και η Eurobank 2,3%.

Στα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα, η Πειραιώς παραμένει πρώτη με €38,64 δισ., η Εθνική ακολουθεί με €35,70 δισ., η Alpha Βank με €35,50 δισ. και η Eurobank με €33,06 δισ. Για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες συνολικά, τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε €142,89 δισ., αυξημένα κατά 10,3% σε ετήσια βάση.

Η UBS σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν αμυντικές σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, με στήριξη από τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια δανείων. Ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 6% των δανείων και η ναυτιλία περίπου στο 8%, στοιχείο που περιορίζει τη συγκέντρωση κινδύνου και στηρίζει τη θετική εικόνα του οίκου για τον κλάδο.

Οι αποτιμήσεις και οι επιμέρους επιλογές

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η UBS βλέπει τον κλάδο σε P/E 8,1 φορές για το 2027, με discount 13% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η Αlpha Bank εκτιμάται σε P/E 7,7 φορές για το 2027 και P/BV 1,0 φορά, η Πειραιώς σε P/E 8,0 φορές και P/BV 1,26 φορές, η Εθνική σε P/E 8,5 φορές και P/BV 1,40 φορές και η Eurobank σε P/E 8,0 φορές και P/BV 1,39 φορές.

Η Αlpha Bank εμφανίζεται ως η μετοχή με το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, καθώς έχει υστερήσει έναντι του κλάδου μέσα στο έτος και διαπραγματεύεται κοντά στην ενσώματη λογιστική της αξία. Η Πειραιώς, κατά τη UBS, παραμένει φθηνή σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη προοπτική βελτίωσης της αποδοτικότητας. Η Εθνική ξεχωρίζει για την κεφαλαιακή της ισχύ και τη δυνατότητα υψηλών διανομών, με CET1 στο 17,4% στο πρώτο τρίμηνο. Η Eurobank παραμένει η τράπεζα με την υψηλότερη εκτιμώμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, στο 16,8% το 2026 και 18,0% το 2027.

Τα έσοδα, οι προμήθειες και ο ρόλος των εξαγορών

Στα καθαρά έσοδα από τόκους, η UBS ξεχωρίζει τη Eurobank, η οποία επωφελείται από την περιφερειακή της παρουσία και από υψηλότερη βάση εσόδων. Η τράπεζα εμφάνισε αύξηση 2,6% σε τριμηνιαία βάση και 4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αρχίζουν να σταθεροποιούνται, αν και η Πειραιώς αποτέλεσε την εξαίρεση, με περαιτέρω συμπίεση στο πρώτο τρίμηνο.

Η δυναμική των προμηθειών παραμένει σημαντική για τον κλάδο. Η UBS αναδεικνύει την Πειραιώς, με αύξηση 32% σε ετήσια βάση, και την Αlpha Bank, με αύξηση 30%. Πρόκειται για κρίσιμο σημείο, καθώς οι τράπεζες επιδιώκουν μεγαλύτερη συνεισφορά από επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η πορεία των επιτοκίων μπορεί να περιορίσει σταδιακά το όφελος από τα καθαρά έσοδα τόκων.

Σημαντικό μέρος της θετικής στάσης της UBS συνδέεται με τις εξαγορές. Για την Αlpha Bank, οι πέντε συμπληρωματικές εξαγορές εκτιμάται ότι μπορούν να προσθέσουν πάνω από 9% στα κέρδη ανά μετοχή και πάνω από 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έως το 2027.

Για την Πειραιώς, η UBS έχει αναπροσαρμόσει το μοντέλο της για την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, θεωρώντας ότι η συναλλαγή μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις προμήθειες σε βάθος χρόνου. Για τη Eurobank έχει ενσωματώσει την απόκτηση του 80% της Eurolife από τον Αύγουστο του 2026, ενώ για την Εθνική έχει λάβει υπόψη τη συμφωνία bancassurance με την Allianz, την οποία χαρακτηρίζει ελκυστική.