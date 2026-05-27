SunriseMezz- Phoenix Vega Mezz: Τί ισχύει με τους όρους πρόωρης αποπληρωμής ομολόγων

Η SunriseMezz ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει και το Πληροφοριακό Έγγραφο ότι, σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν, οι Ομολογίες εξοφλούνται είτε στη λήξη τους είτε νωρίτερα με την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων αποπληρωμής λόγω μεταβολής στο εποπτικό πλαίσιο, λόγω μεταβολής στη νομοθεσία και για φορολογικούς λόγους.

Αναφορικά με τυχόν δικαιώματα των Ομολογιούχων για πρόωρη αποπληρωμή, σημειώνεται ότι ο Εκδότης1 προβαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών στο σύνολό τους (και όχι εν μέρει), εφόσον του δοθεί εντολή με Έκτακτη Απόφαση των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (ήτοι, των κατόχων των Ομολογιών Σειράς Β1 και Σειράς Β2, αντίστοιχα), να προβεί στην αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών με καταβολή του αντίστοιχου Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής (η «Πρόωρη Αποπληρωμή κατ’ ενάσκηση Δικαιώματος των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β)»).

Η πρόωρη αυτή αποπληρωμή των Ομολογιών ενεργοποιείται κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β) με Έκτακτη Απόφασή τους, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75%, χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε μονομερές δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που να απορρέει αυτοτελώς και ανεξαρτήτως είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β1 είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β2.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει το 44% των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς Β2) και το 44% των Ομολογιών Χαμηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς C2) καθεμιάς των συναλλαγών τιτλοποίησης Sunrise I και Sunrise II.

Η ως άνω Πρόωρη Αποπληρωμή κατ’ ενάσκηση Δικαιώματος των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β) πραγματοποιείται από τον Εκδότη υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ότι υπάρχουν επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών στο σύνολό τους (και όχι εν μέρει) με την καταβολή του αντίστοιχου Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής, καθώς και της πληρωμής όλων των ποσών που είναι καταβλητέα είτε κατά προτεραιότητα είτε συμμέτρως με τις Ομολογίες σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρόγραμμα Κλιμακωτών Αποπληρωμών (“Waterfall”), όπως περιγράφεται στην Ετήσια Έκθεση και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής, το Ποσό Πρόωρης Αποπληρωμής αναφορικά με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειρά Α) αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο Ποσό Κεφαλαίου πλέον μη καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων, αναφορικά με τις Ομολογίες Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειρά Β) ισούται με το άθροισμα (α) του Ποσού Κάλυψης απομειωμένου κατά τις πραγματοποιηθείσες καταβολές κεφαλαίου των Ομολογιών αυτής της Σειράς από την Ημερομηνία Έκδοσής τους, με ελάχιστο υπόλοιπο το μηδέν, και (β) τυχόν μη καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων, και αναφορικά με τις Ομολογίες Χαμηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειρά C) ισούται με το άθροισμα του Ποσού Κάλυψης απομειωμένου κατά τις πραγματοποιηθείσες καταβολές κεφαλαίου των Ομολογιών αυτής της Σειράς από την Ημερομηνία Έκδοσής τους, με ελάχιστο υπόλοιπο το μηδέν.

Το Ποσό Κάλυψης είναι το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε στον αντίστοιχο Εκδότη για κάθε μία από τις προαναφερθείσες Σειρές Ομολογιών κατά την έκδοσή τους (ποσό αρχικής κάλυψης). Το άθροισμα του Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής για τις Ομολογίες κάθε Σειράς αποτελεί το ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να έχει διαθέσιμο ο Εκδότης για την ενεργοποίηση της Πρόωρης Αποπληρωμής κατ’ ενάσκηση Δικαιώματος των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β).

Τα Ποσά Κάλυψης και τα ποσά των μη καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχούν στις Ομολογίες που κατέχει η Εταιρεία παρατίθενται κατωτέρω:

Η ανακοίνωση της Phoenix Vega Mezz

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει και το Πληροφοριακό Έγγραφο ότι, σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν, οι Ομολογίες εξοφλούνται είτε στη λήξη τους είτε νωρίτερα με την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων αποπληρωμής λόγω μεταβολής στο εποπτικό πλαίσιο, λόγω μεταβολής στη νομοθεσία και για φορολογικούς λόγους.

Αναφορικά με τυχόν δικαιώματα των Ομολογιούχων για πρόωρη αποπληρωμή, σημειώνεται ότι ο Εκδότης1 προβαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών στο σύνολό τους (και όχι εν μέρει), εφόσον του δοθεί εντολή με Έκτακτη Απόφαση των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (ήτοι, των κατόχων των Ομολογιών Σειράς Β1 και Σειράς Β2, αντίστοιχα), να προβεί στην αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών με καταβολή του αντίστοιχου Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής (η «Πρόωρη Αποπληρωμή κατ’ ενάσκηση Δικαιώματος των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β)»).

Η πρόωρη αυτή αποπληρωμή των Ομολογιών ενεργοποιείται κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β) με Έκτακτη Απόφασή τους, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 75%, χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε μονομερές δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής που να απορρέει αυτοτελώς και ανεξαρτήτως είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β1 είτε από τις Ομολογίες Σειράς Β2.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει το 65% των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς Β2) και το 45% των Ομολογιών Χαμηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (που αντιστοιχούν στο 95% των Ομολογιών Σειράς C2) καθεμιάς των συναλλαγών τιτλοποίησης Phoenix και Vega.

Η ως άνω Πρόωρη Αποπληρωμή κατ’ ενάσκηση Δικαιώματος των κατόχων των Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β) πραγματοποιείται από τον Εκδότη υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ότι υπάρχουν επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την αποπληρωμή των Ομολογιών όλων των Σειρών στο σύνολό τους (και όχι εν μέρει) με την καταβολή του αντίστοιχου Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής, καθώς και της πληρωμής όλων των ποσών που είναι καταβλητέα είτε κατά προτεραιότητα είτε συμμέτρως με τις Ομολογίες σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρόγραμμα Κλιμακωτών Αποπληρωμών (“Waterfall”), όπως περιγράφεται στην Ετήσια Έκθεση και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

Σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής, το Ποσό Πρόωρης Αποπληρωμής αναφορικά με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειρά Α) αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο Ποσό Κεφαλαίου πλέον μη καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων, αναφορικά με τις Ομολογίες Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειρά Β) ισούται με το άθροισμα (α) του Ποσού Κάλυψης απομειωμένου κατά τις πραγματοποιηθείσες καταβολές κεφαλαίου των Ομολογιών αυτής της Σειράς από την Ημερομηνία Έκδοσής τους, με ελάχιστο υπόλοιπο το μηδέν, και (β) τυχόν μη καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων, και αναφορικά με τις Ομολογίες Χαμηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειρά C) ισούται με το άθροισμα του Ποσού Κάλυψης απομειωμένου κατά τις πραγματοποιηθείσες καταβολές κεφαλαίου των Ομολογιών αυτής της Σειράς από την Ημερομηνία Έκδοσής τους, με ελάχιστο υπόλοιπο το μηδέν.

Το Ποσό Κάλυψης είναι το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε στον αντίστοιχο Εκδότη για κάθε μία από τις προαναφερθείσες Σειρές Ομολογιών κατά την έκδοσή τους (ποσό αρχικής κάλυψης).

Το άθροισμα του Ποσού Πρόωρης Αποπληρωμής για τις Ομολογίες κάθε Σειράς αποτελεί το ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να έχει διαθέσιμο ο Εκδότης για την ενεργοποίηση της Πρόωρης Αποπληρωμής κατ’ ενάσκηση Δικαιώματος των κατόχων Ομολογιών Μεσαίας Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Σειράς Β).

Τα Ποσά Κάλυψης και τα ποσά των μη καταβληθέντων δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχούν στις Ομολογίες που κατέχει η Εταιρεία παρατίθενται κατωτέρω: