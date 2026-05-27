Από 2 Ιουνίου στο Χρηματιστήριο οι μετοχές της Safe Bulkers

Η εταιρεία «SAFE BULKERS, INC.» (NYSE: SB), διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στον τομέα του ξηρού φορτίου (dry bulk), ανακοινώνει ότι, από τις 27 Μαΐου 2026, θέτει στην διάθεση των επενδυτών στην Ελλάδα το ενημερωτικό δελτίο, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Μαΐου 2026.

Το Ενημερωτικό συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος αυτού στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, των Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 καθώς και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο») σε σχέση με την παράλληλη εισαγωγή και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των 101.826.580 άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας $0,001 εκάστη, που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (οι «Κοινές Μετοχές») στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 1 Απριλίου 2026.

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Εταιρείας έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, στη συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου 2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens (η «Εισαγωγή»).

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εισαγωγή παρατίθενται στις Ενότητες 4.3 «TERMS AND CONDITIONS OF THE ADMISSION», 4.4 «ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS» και 4.5 «PROCEDURE FOR ADMISSION TO TRADING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Παρακάτω παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens:

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

