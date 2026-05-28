Mermeren: Την διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mermeren στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν 3 και αντιπροσωπεύουν το 89.37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Ολες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2025.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2025.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γιά την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2025.

4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2025 ποσού 774.025.283 Δηναρίων (12.567.875 Ευρώ) ως εξής:

· Μερίσματα ποσόν 461.186.827 Δηναρίων

· Κέρδη εις νέον ποσόν 312.838.456.

5. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:

Άρθρο 1

Το ποσόν των 461.186.827 Δηναρίων θα διανεμηθεί ως μέρισμα για κοινές μετοχές.

Το ποσό του μεικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 1,60 Ευρώ (1 Eυρώ = 61,50 Δηνάρια).

Άρθρο 2

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Άρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 09/06/2026.

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 10/06/2026.

Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 11/06/2026.

Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 12/06/2026 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

6. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025.

7. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου γιά το 2025.

8. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO γιά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2026.