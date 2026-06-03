#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στους δείκτες Stoxx η CrediaBank, εκτός η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

Στους δείκτες Stoxx η CrediaBank, εκτός η ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2026 - 11:29

Η αναθεώρηση των δεικτών STOXX είχε ως αποτέλεσμα την προσθήκη της CrediaBank και τη διαγραφή του Ελλάκτωρ από τους ακόλουθους δείκτες: STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και οι δείκτες STOXX Global Total Market.

Οπως σημειώνει η Eurobank Equities, οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου (rebalancing Παρασκευή 19 Ιουνίου).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

CrediaBank First Home: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο 2,15% τα πρώτα δύο έτη

Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από την CrediaBank

Ελλάκτωρ: Μεταβιβάστηκαν 41,75 εκατ. μετοχές από τη Motor Oil στη Reggeborgh

Ελ. Βρεττού: Ατού η διαφοροποίηση εσόδων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο