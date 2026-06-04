Alpha Trust: Δίκαιο και εύλογο το αντάλλαγμα στη ΔΠ της Alpha Bank

Το Δ.Σ. της Alpha Trust, ενεργώντας με γνώμονα τη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Πληροφοριακού Δελτίου, αποφάσισε ομόφωνα:

α) να εκφράσει τη θετική του θέση επί της Δημόσιας Πρότασης, κρίνοντας ότι αυτή είναι προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της, και

β) να συνεργαστεί με τον Προτείνοντα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για τους ακόλουθους λόγους:

Το προσφερθέν από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα για την αγορά, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους κατόχους των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

Εκτιμάται ότι η απόκτηση της Εταιρείας θα παράξει συνέργειες και για τις δύο εταιρείες (τον Προτείνοντα (και τις θυγατρικές του) και την Εταιρεία), καθώς αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους κοινούς τομείς δραστηριοποίησής τους, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο Προτείνων θα διευρύνει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς του, θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προïόντων του και θα ενσωματώσει στο ανθρώπινο δυναμικό του έμπειρα στελέχη της αγοράς, με σκοπό τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking) και της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) τόσο εντός όσο και εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, οι πελάτες της Εταιρείας θα αποτελούν μέρος ενός ενοποιημένου ομίλου με πρόσβαση σε μια ευρεία παλέτα προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών του Ομίλου της Εταιρείας και να μην προβεί σε σημαντική αλλαγή στους όρους απασχόλησης.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα προβεί, σε συνεργασία με τη διοίκηση της Εταιρείας, σε επαναξιολόγηση των λειτουργιών και της οργάνωσής της, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών συνεργειών και βελτίωσης της αποδοτικότητας και ενδεχομένως λάβει αποφάσεις σχετικά με ουσιώδεις μεταβολές στην οργανωτική δομή, στον αριθμό των εργαζομένων του Ομίλου της Εταιρείας και στους όρους απασχόλησής τους, τηρουμένης πάντοτε της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Η Αιτιολογημένη Γνώμη αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στην λειτουργία της Εταιρείας και της επάρκειας του προσφερόμενου ανταλλάγματος και δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί ως παρότρυνση, σύσταση, συμβουλή ή προτροπή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης.

Η Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Νόμου, υποβάλλεται μαζί με την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην Ε.Κ. και στον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόμου και δημοσιεύεται μαζί με την Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

*Ολόκληρη η Αιτολογημένη Γνώμη του ΔΣ της Alpha Trust, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".