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Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Intracom

Προβλέπεται η απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού ιδίων μετοχών ο οποίος, συνυπολογιζομένων των 617.848 ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατέχει, θα ισούται, κατ΄ ανώτατο όριο, με ποσοστό 10%.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Intracom

Δημοσιεύθηκε: 4 Ιουνίου 2026 - 19:02

Η «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει, ότι με απόφαση της από 29.05.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε Πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και ειδικότερα η απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού ιδίων μετοχών ο οποίος, συνυπολογιζομένων των 617.848 ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατέχει σε εκτέλεση παλαιότερης απόφασης Γ.Σ., θα ισούται, κατ΄ ανώτατο όριο, με ποσοστό 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς € 0,30, ανά μετοχή και ανώτατη τιμή € 10,00, ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. από 29.05.2026 μέχρι τις 28.05.2028.

Οι εν λόγω μετοχές θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του νόμου επιτρεπόμενη χρήση.

Επίσης, με απόφαση της ιδίας ως άνω Τ.Γ.Σ εξουσιοδoτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

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